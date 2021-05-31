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Binance CEO'su Changpeng Zhao, kısa adıyla CZ, açıklamasını Twitter'dan yaptı. CZ Twitter paylaşımında, "Arabaları çalıştırmak için elektrik kullandığınız zaman bu çevre dostu oluyor. Dünyanın en etkili finansal ağlarını çalıştırmak için elektrik kullandığınızda bu çevresel sorun oluyor" dedi.
CZ ayrıca paylaşımının sonuna kahkaha emojisi de ekledi.
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Binance CEO'su geçen hafta yaptığı açıklamada Bitcoin için iddiaları sözler sarfetmişti. CZ, koronavirüs salgını nedeniyle online düzenlenen Consensus 2021 konferansında önceden kaydedilmiş bir açıklama yayımlamıştı. CEO Changpeng Zhao, "500 milyon insanın zihninde yer edinmiş ortadaki teknoloji düşünüldüğünde, artık hiç kimse kapatamaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Sputnik
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