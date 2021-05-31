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Binance CEO'su Changpeng Zhao, kısa adıyla CZ, açıklamasını Twitter'dan yaptı. CZ Twitter paylaşımında, "Arabaları çalıştırmak için elektrik kullandığınız zaman bu çevre dostu oluyor. Dünyanın en etkili finansal ağlarını çalıştırmak için elektrik kullandığınızda bu çevresel sorun oluyor" dedi.

CZ ayrıca paylaşımının sonuna kahkaha emojisi de ekledi.