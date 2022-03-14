Bir haftada beş kitap: İşte bir saatlik okumayla bitecek kitaplar

GÜNDE YALNIZCA BİR SAATİNİZİ AYIRARAK OKUYABİLECEĞİNİZ BEŞ KİTAP

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz "Okumaya zamanım yok." cümlesi kimileri tarafından bahane olduğu öne sürülerek eleştirilse de kitlelerin kitap özetlerine, sesli kitaplara ve hızlı okuma tekniklerine yönelmeleri bu önermeyi doğrular nitelikte gelişmeler olarak görülüyor.

Bu nedenle bir hafta içerisinde, günde sadece bir saatinizi ayırarak okuyabileceğiniz 5 kitap önerisi derledik. En uzun olanı 100 sayfa olan bu kitaplar ve yazarların hayatlarına dair paylaştığımız kısa bilgiler ile dolu dolu bir hafta geçirmek elinizde!