Bir haftada beş kitap: İşte bir saatlik okumayla bitecek kitaplar
GÜNDE YALNIZCA BİR SAATİNİZİ AYIRARAK OKUYABİLECEĞİNİZ BEŞ KİTAP
Günlük hayatta sıkça duyduğumuz "Okumaya zamanım yok." cümlesi kimileri tarafından bahane olduğu öne sürülerek eleştirilse de kitlelerin kitap özetlerine, sesli kitaplara ve hızlı okuma tekniklerine yönelmeleri bu önermeyi doğrular nitelikte gelişmeler olarak görülüyor.
Bu nedenle bir hafta içerisinde, günde sadece bir saatinizi ayırarak okuyabileceğiniz 5 kitap önerisi derledik. En uzun olanı 100 sayfa olan bu kitaplar ve yazarların hayatlarına dair paylaştığımız kısa bilgiler ile dolu dolu bir hafta geçirmek elinizde!
İlk önerimiz Stewing Zweig tarafından yazılmış Olağanüstü Bir Gece isimli kurmaca öykü.
Stewing Zweig kimdir?
Stefan Zweig (28 Kasım 1881 - 22 Şubat 1942), Avusturya-Macaristanlı roman, oyun, biyografi yazarı ve gazeteciydi. 1920'ler ile 1930'lar arasında edebiyat kariyerinin zirvesinde olmuş Zweig, dönemin dünyasının en çok tercüme edilen ve en popüler yazarlarından biriydi.
Olağanüstü Bir Gece, 80 sayfadan oluşuyor ve seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyiminin hikâyesini anlatıyor.
Sıradan bir pazar gününü at yarışlarında geçirirken, belki de ilk kez burjuva ahlakından saparak “suç” işlemesiyle başlıyor.
İkinci önerimiz Barış Bıçakçı tarafından yazılmış olan Seyrek Yağmur isimli kısa öykü.
Barış Bıçakçı kimdir?
1966’da Adana’da doğdu. Hüseyin Kıyar ve Yavuz Sarıalioğlu ile birlikte Ocak 1994 ve Ekim 1997’de iki şiir kitabı yayımladı.
Yayımlanan diğer kitapları: Herkes Herkesle Dostmuş Gibi (2000), Veciz Sözler (2002), Aramızdaki En Kısa Mesafe (2003), Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2004), Baharda Yine Geliriz (2006), Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra (2008), Sinek Isırıklarının Müellifi (2011), Seyrek Yağmur (2016), Kurbağalara İnanıyorum (2016, Behçet Çelik ve Ayhan Geçgin ile birlikte), Tarihî Kırıntılar (2019).
Seyrek Yağmur, 100 sayfa boyunca hem hüzünlü hem de neşeli bir okuma deneyimi vaad ediyor.
Bir pazar sabahı Rıfat günlerin aynı kaba damlamadığını fark etti. “Günler damlıyor ama aynı kaba değil,” dedi. Gökyüzüne baktı: Boştu. Hiç bulut yoktu, aslında hiçbir şey yoktu. Çağımızın çıplak güneşi her şeyi yok etmişti, enginliği, bulutları ve kuşları… Maviyi bile yok etmişti, sonra da sırasıyla diğer renkleri, bazı sesleri, kelimeleri ve anlamları. İnsan bu yoklukta yeni bir şey söyleyemez, olsa olsa kendini tekrar ederdi.
Rıfat, zamanımızın bir kahramanı gibi, bir niteliksiz adam gibi, bir aylak adam, bir lüzumsuz adam gibi, bir “R.” gibi, geziyor hayatın içinde. Rıfat, bir hikâyenin içinde midir, anlamaya çalışıyor, insanın bir hikâyenin içinde olduğunu anlamasının yolunu arıyor… Seyrek yağmura şemsiye açılır mı?
Üçüncü önerimiz Yaşar Kemal tarafından yazılmış olan Tek Kanatlı Bir Kuş isimli öykü kitabı.
Yaşar Kemal Kimdir?
Cumhuriyet dönemi yazarlarından bir tanesidir. Özellikle hikaye ve röportaj alanında yazmış olduğu eserleri ile bilinmektedir.
Anadolu insanın bütün zenginliklerini ortaya koymuştur. Yaşar Kemal aynı zamanda efsanelerden ve destanlardan da bahsetmiştir. Tam olarak 39 dilde yayınlanmış olan eserlere sahiptir. Dünya edebiyatında da önemli eserlere imza atmıştır.
Dördüncü önerimiz José Saramago tarafından yazılmış olan Bilinmeyen Adanın Öyküsü isimli öykü kitabı.
José Saramago kimdir?
José Saramago, Portekiz'in Lizbon kentinin kuzeyindeki küçük bir köy olan Azinhaga'da (Ribatejo) doğdu. Yoksul bir köylü ailenin oğlu olarak büyüdü. Ailesiyle birlikte taşındığı Lizbon’da öğrenim gördü. Öğrenimi sırasında kırsal kesimde çalıştı. Ekonomik sorunları nedeniyle okulu bıraktı. Makinistlik eğitimi aldı. Teknik ressamlıktan redaktörlüğe, editörlüğe ve çevirmenliğe kadar birçok işte çalıştı.
Daha sonra bir yayınevinde, yayın hazırlığı ve üretim departmanında görev yaptı. Diario ve Lisboa gazetelerinde kültür editörü olarak çalıştı. Siyasi yorumlar yazdı. Portekiz Yazarlar Birliği’nin yönetim kurulunda görev üstlendi. 1976’dan sonra kendini tümüyle kitaplarına verdi. 1993’te Kanarya Adaları’ndaki Lanzarote adasına yerleşti. Pilar del Rio ile evlendi. İlk romanı Günah Ülkesi (Terra do Pecado) 1947’de yayımlandı. 1995 yılında kaleme aldığı Körlük adlı romanıyla birlikte geniş kitlelerce tanındı, büyük bir başarı yakaladı.
Yazarın romanları ve denemelerinin yanı sıra iki şiir kitabı ve oyun kitapları da vardır. José Saramago, 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmaya layık görüldü.
“…Bilmiyor musun ki, kendinden dışarı çıkıp kendine bakmadıkça kim olduğunu asla bilemezsin…”
Bilinmeyen Adanın Öyküsü, 59 sayfalık bir kısa öykü kitabı.
Kitap, ismi verilmeyen bir adamın kraldan bir tekne istemesiyle başlar. Fakat adamın bu talebini krala iletmesi kolay olmaz; yine de çeşitli aşamalardan geçerek krala bu talebini iletir.
Kral adama tekneyi niçin istediğini sorar, adam bilinmeyen adayı bulmak için cevabını verir. Kral ise, haritaya bakarak artık bilinmeyen bir adanın kalmadığı gerekçesiyle bu talebe karşı çıkar. Fakat adamın ısrarları üzerine, tekne isteğini kabul eder.
Beşinci önerimiz Jack London tarafından yazılmış olan Bir Kuzey Macerası isimli öykü kitabı.
Jack London kimdir?
John Griffith London, Amerikalı gazeteci ve roman yazarı. Vahşetin Çağrısı, Martin Eden, Demir Ökçe, Beyaz Diş ve Deniz Kurdu başta olmak üzere elliden fazla kitabın yazarı olan Jack London, Dünya ticari dergi romanının öncüsü ve yazarlıktan yüksek gelir elde edebilen Amerikalıların ilklerindendir.
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