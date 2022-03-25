Bodrum'da deniz çekildi, tarihi Kral Yolu ortaya çıktı
Çekilmenin 15 gün sürdüğünü anlatan işletmeci Tuncay Yıldızili, "Yılın belli zamanlarında kuzeyden esen rüzgarlar denizleri açıyor. Deniz çekilince adaya kadar yürümek mümkün oluyor. Adaya çıkabiliyorsunuz, adada çok eski tarihi yapılar var. Burası sit alanı olduğu için kapatıldı. Belli zamanlar insanlar adaya çıkıp gezebiliyor. Bu yol 15 gün açık kalıp, sonra yeniden deniz sularının altında kalıyor" diye konuştu.
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