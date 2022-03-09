Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

İZMİR / Cumhuriyet
09 Mart 2022 Çarşamba, 16:17
Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

Bodrum'da “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen deniz temizliği etkinliği  bu yıl Türkbükü Koyu'nda başlatıldı. Etkinliğe, lise öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde kıyı temizliği yaparak destek verdi.

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

Her hafta farklı bir koyda gerçekleştirilen çalışmada belediye dalış ekibi bu hafta Gümbet koyunu temizledi. İki saat boyunca dalış yapan ekip deniz dibinde birikmiş atıkları topladı.

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan şunları söyledi:

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

‘’Denize En Çok Mavi Yakışır’’ sloganıyla 8. yılına giren etkinlikte, geçen sene Gümbet temizliğinde gönüllü dalgıç ekibiyle 634 kilogram atık çıkartık. Şimdi ise aşırı yağışlardan dolayı sokaklara gelişi güzel atılan atıkların fazlalığından, bu yıl daha fazla miktar atık çıkabilir. Özellikle dere yataklarının olduğu yerlerde çok fazla atık var. Az önce gördük, kepçeyle kaldırdık.

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

İnsan kuvvetiyle kaldıramadığımız atıklar çıkıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Bu kadar etkinlik yapmamıza, bu kadar farkındalık yaratmamıza rağmen çocuklara, okullara gitmemize rağmen hala başarılı olmak için uğraşıyoruz.

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz atıklarını gelişi güzel atmamaları. En yakın çöp kutusuna bırakmaları. Zaten kaba atıklarını belediyemize bildirdiklerinde biz geliyoruz, atık günlerimiz var mahallelerimizde, o atık günlerinde gidip alıyoruz.

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

Bunları biz çok önemsiyoruz. Çünkü gelişi güzel atılan her atık daha sonra denize kadar ulaşıyor. Biliyorsunuz bu mikro plastik denen olay balıklara kadar yansıyor. Balıklar bu atıkları yiyor, biz de balıkları yiyoruz. Vatandaşlarımızın bize yardımcı olmasını bekliyoruz.

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

Yaklaşık 1 ton atığın çıkarıldığı etkinlikte plastik, cam, metal atıklarının yanı sıra dalgıçların denizden çıkardığı alışveriş arabası dikkat çekti.

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıya çıkardıkları atıkları yerinde ölçüp ayrıştırarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliğinin Gümbet’ten sonraki durağı Müskebi olacak.

Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de
Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de
Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

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