Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de

Bunları biz çok önemsiyoruz. Çünkü gelişi güzel atılan her atık daha sonra denize kadar ulaşıyor. Biliyorsunuz bu mikro plastik denen olay balıklara kadar yansıyor. Balıklar bu atıkları yiyor, biz de balıkları yiyoruz. Vatandaşlarımızın bize yardımcı olmasını bekliyoruz.