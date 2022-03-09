Bodrum'da deniz temizliği: Alışveriş arabası da çıktı, araç lastiği de
‘’Denize En Çok Mavi Yakışır’’ sloganıyla 8. yılına giren etkinlikte, geçen sene Gümbet temizliğinde gönüllü dalgıç ekibiyle 634 kilogram atık çıkartık. Şimdi ise aşırı yağışlardan dolayı sokaklara gelişi güzel atılan atıkların fazlalığından, bu yıl daha fazla miktar atık çıkabilir. Özellikle dere yataklarının olduğu yerlerde çok fazla atık var. Az önce gördük, kepçeyle kaldırdık.
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