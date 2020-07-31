Açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun, Tayfun Yılmaz ve Ummahan Yurt, belediye meclis üyeleri, serginin küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Kıymet Giray, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eser sahipleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Özellikle Bodrum’un geleneğini yansıtan yapılar var. Geç Osmanlı genç Cumhuriyet dönemi yapıları var ve şu anda onlardan birisindeyiz. Bodrum bu mimari yapısıyla insanların aşık olduğu bir kentti. Zamanla biraz örselense de elimizde hala ciddi bir potansiyel var. biz bunlara ne kadar sahip çıkıp yaşatabilirsek, geleceğe taşıyabilirsek kültürümüzü yaşatmış olacağız.
Bugün o binalardan iki tanesini kamuya açtık. Eskiden bu iki bina kiradaydı ama artık biz dedik ki bu mülklerimizi kamuya açık tutalım ve halkımız buralardan faydalansın. En azından belediye mülkleri ticarethane değil de halkın ve kamunun kullandığı tesisler haline gelsin diye düşüncemiz var. Önümüzde bitmek üzere olan bir kent müzemiz var, yakında orası da Bodrum’un kent müzesi, dijital arşiv ve kent hafızası olarak Bodrumumuza kazandırılmış olacak.
Bugün bu sergide yer alan eser sahiplerine minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum, çok değerli sanatçılar bizlerle eserlerini paylaştılar. Sergini küratörlüğünü yapan Prof.Dr.Kıymet Giray hocamıza da teşekkür ediyorum, hızlı bir şekilde bu sergi ile buluşmamızı sağladı. Yine bu salonların Bodrum’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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