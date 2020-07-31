<p><strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bodrum Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Hilmi Uran Meydanı’nda bulunan asırlık iki belediye mülkü sergi salonuna dönüştürüldü.&nbsp;</strong></p>
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Bodrum Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Hilmi Uran Meydanı’nda bulunan asırlık iki belediye mülkü sergi salonuna dönüştürüldü. 

<p><strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un merkezinde yer alan bu tarihi iki binanın, kültür ve sanat için hizmet verecek olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.</strong></p>
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un merkezinde yer alan bu tarihi iki binanın, kültür ve sanat için hizmet verecek olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">I. Artemisia ve Mausolos adlarının verildiği sergi salonları, Tomur Atagök, İbrahim Örs, Hanefi Yeter, Yavuz Tanyeli, İrfan Aydın ve Nezih Çavuşoğlu gibi usta sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Karma Sergi’ ile sanatseverler ile buluştu.</span></p>
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I. Artemisia ve Mausolos adlarının verildiği sergi salonları, Tomur Atagök, İbrahim Örs, Hanefi Yeter, Yavuz Tanyeli, İrfan Aydın ve Nezih Çavuşoğlu gibi usta sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Karma Sergi’ ile sanatseverler ile buluştu.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun, Tayfun Yılmaz ve Ummahan Yurt, belediye meclis üyeleri, serginin küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Kıymet Giray, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eser sahipleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.&nbsp;</span></p>
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Açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun, Tayfun Yılmaz ve Ummahan Yurt, belediye meclis üyeleri, serginin küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Kıymet Giray, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eser sahipleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. 

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Asırlık iki tarihi binada gerçekleştirilen ilk Karma Sergi’nin açılış konuşmasını Başkan Aras gerçekleştirdi.</span></p>
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Asırlık iki tarihi binada gerçekleştirilen ilk Karma Sergi’nin açılış konuşmasını Başkan Aras gerçekleştirdi.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkacaklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Aras; “Ben Bodrum’un hep kültür ve sanatla yoğrulması ve o şekilde anılması gerektiğine inandım. Bunun için çalışmaya da devam edeceğim....</span></p>
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İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkacaklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Aras; “Ben Bodrum’un hep kültür ve sanatla yoğrulması ve o şekilde anılması gerektiğine inandım. Bunun için çalışmaya da devam edeceğim....

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Çünkü bazen Bodrum kendisini ifade etmekte zorlanıyor. Biz sizlerin de desteğiyle Bodrum’u kültür ve sanat kenti yapmaya kararlıyız.</span></p>
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Çünkü bazen Bodrum kendisini ifade etmekte zorlanıyor. Biz sizlerin de desteğiyle Bodrum’u kültür ve sanat kenti yapmaya kararlıyız.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bodrum anılırken öncelikle kültür ve sanat kenti denilecek ve diğer güzellikleri de sonradan gelecek. Bodrumumuzu bir taraftan doğasıyla, mimarisiyle, doğal dokusuyla korurken diğer taraftan da geleneğini ve kültürünü de geleceğe taşımak için uğraşıyoruz.&nbsp;</span></p>
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Bodrum anılırken öncelikle kültür ve sanat kenti denilecek ve diğer güzellikleri de sonradan gelecek. Bodrumumuzu bir taraftan doğasıyla, mimarisiyle, doğal dokusuyla korurken diğer taraftan da geleneğini ve kültürünü de geleceğe taşımak için uğraşıyoruz. 

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Özellikle Bodrum’un geleneğini yansıtan yapılar var. Geç Osmanlı genç Cumhuriyet dönemi yapıları var ve şu anda onlardan birisindeyiz. Bodrum bu mimari yapısıyla insanların aşık olduğu bir kentti. Zamanla biraz örselense de elimizde hala ciddi bir potansiyel var. biz bunlara ne kadar sahip çıkıp yaşatabilirsek, geleceğe taşıyabilirsek kültürümüzü yaşatmış olacağız.</span></p>
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Özellikle Bodrum’un geleneğini yansıtan yapılar var. Geç Osmanlı genç Cumhuriyet dönemi yapıları var ve şu anda onlardan birisindeyiz. Bodrum bu mimari yapısıyla insanların aşık olduğu bir kentti. Zamanla biraz örselense de elimizde hala ciddi bir potansiyel var. biz bunlara ne kadar sahip çıkıp yaşatabilirsek, geleceğe taşıyabilirsek kültürümüzü yaşatmış olacağız.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bugün o binalardan iki tanesini kamuya açtık. Eskiden bu iki bina kiradaydı ama artık biz dedik ki bu mülklerimizi kamuya açık tutalım ve halkımız buralardan faydalansın. En azından belediye mülkleri ticarethane değil de halkın ve kamunun kullandığı tesisler haline gelsin diye düşüncemiz var. Önümüzde bitmek üzere olan bir kent müzemiz var, yakında orası da Bodrum’un kent müzesi, dijital arşiv ve kent hafızası olarak Bodrumumuza kazandırılmış olacak.&nbsp;</span></p>
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Bugün o binalardan iki tanesini kamuya açtık. Eskiden bu iki bina kiradaydı ama artık biz dedik ki bu mülklerimizi kamuya açık tutalım ve halkımız buralardan faydalansın. En azından belediye mülkleri ticarethane değil de halkın ve kamunun kullandığı tesisler haline gelsin diye düşüncemiz var. Önümüzde bitmek üzere olan bir kent müzemiz var, yakında orası da Bodrum’un kent müzesi, dijital arşiv ve kent hafızası olarak Bodrumumuza kazandırılmış olacak. 

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bugün bu sergide yer alan eser sahiplerine minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum, çok değerli sanatçılar bizlerle eserlerini paylaştılar. Sergini küratörlüğünü yapan Prof.Dr.Kıymet Giray hocamıza da teşekkür ediyorum, hızlı bir şekilde bu sergi ile buluşmamızı sağladı. Yine bu salonların Bodrum’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.</span></p>
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Bugün bu sergide yer alan eser sahiplerine minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum, çok değerli sanatçılar bizlerle eserlerini paylaştılar. Sergini küratörlüğünü yapan Prof.Dr.Kıymet Giray hocamıza da teşekkür ediyorum, hızlı bir şekilde bu sergi ile buluşmamızı sağladı. Yine bu salonların Bodrum’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Serginin küratörlüğünü yapan Prof.Dr. Kıymet Giray da şunları söyledi:&nbsp;</span></p>
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Serginin küratörlüğünü yapan Prof.Dr. Kıymet Giray da şunları söyledi: 

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çok önemli bir yerde, Bodrum’un kalbinde iki sergi salonunu açmak ve sanata adamak kolay iş değil. Bu sebeple sayın başkan Ahmet Aras’a ve belediyenin diğer yetkililerine şükran borçluyuz.</span></p>
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Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çok önemli bir yerde, Bodrum’un kalbinde iki sergi salonunu açmak ve sanata adamak kolay iş değil. Bu sebeple sayın başkan Ahmet Aras’a ve belediyenin diğer yetkililerine şükran borçluyuz.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">İki salon birden bizim kalbimizin attığı yer olacak. Çünkü burada sadece sergiler dğeil, büyük sanat etkinlikleri de bodrum ile buluşacak. Bodrum’un kültür dokusunu yeniden çağdaş sanatla buluşturacağız.&nbsp;</span></p>
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İki salon birden bizim kalbimizin attığı yer olacak. Çünkü burada sadece sergiler dğeil, büyük sanat etkinlikleri de bodrum ile buluşacak. Bodrum’un kültür dokusunu yeniden çağdaş sanatla buluşturacağız. 

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bu iki salonda düzenlediğimiz sergilerin eser sahipleri çok değerli sanatçılarımız. Buraya seçmiş olduğumuz sanatçılarımızın bir ortak paydası var. Hepsi Bodrum’da yaşıyor ve Bizim gibi Bodrum’a aşıklar.”</span></p>
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Bu iki salonda düzenlediğimiz sergilerin eser sahipleri çok değerli sanatçılarımız. Buraya seçmiş olduğumuz sanatçılarımızın bir ortak paydası var. Hepsi Bodrum’da yaşıyor ve Bizim gibi Bodrum’a aşıklar.”

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Konuşmaların ardından önce Mausolos daha sonra da I.Artemisia sergi salonlarında kurdela kesilmesiyle serginin ve iki yeni sergi salonunun açılışı gerçekleştirildi. Karma Sergi 29 Ağustos gününe kadar her gün 13.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.</span></p>
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Konuşmaların ardından önce Mausolos daha sonra da I.Artemisia sergi salonlarında kurdela kesilmesiyle serginin ve iki yeni sergi salonunun açılışı gerçekleştirildi. Karma Sergi 29 Ağustos gününe kadar her gün 13.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bodrum belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan sergi salonları yıl boyunca çeşitli sergilerin yanı sıra, sanatsal ve kültürel pek çok faaliyetin de ev sahipliğini yapacak.</span><br style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;"></p>
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Bodrum belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan sergi salonları yıl boyunca çeşitli sergilerin yanı sıra, sanatsal ve kültürel pek çok faaliyetin de ev sahipliğini yapacak.

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