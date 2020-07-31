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Bugün o binalardan iki tanesini kamuya açtık. Eskiden bu iki bina kiradaydı ama artık biz dedik ki bu mülklerimizi kamuya açık tutalım ve halkımız buralardan faydalansın. En azından belediye mülkleri ticarethane değil de halkın ve kamunun kullandığı tesisler haline gelsin diye düşüncemiz var. Önümüzde bitmek üzere olan bir kent müzemiz var, yakında orası da Bodrum’un kent müzesi, dijital arşiv ve kent hafızası olarak Bodrumumuza kazandırılmış olacak.