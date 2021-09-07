Çocukluğundan beri gözü gibi baktığı çıngırak adı verilen koyun zillerini sakladığı yerden çıkararak Demir’e sürpriz yapan arkadaşları cemiyete farklı bir eğlence kattı. Dedesinden kalma çıngırakları gören Abidin Demir ise zillerle süslenen arabayı sallayan arkadaşlarına "sallamayın çıngırakları" diye söylendi.
ÇINGIRAKLAR ABİDİN'İN ÇEYİZİ GİBİDİR
Çocukluktan beri bu zillere merakı olan ve 200-300 yıllık zillerinin olduğunu söyleyen arkadaşları, “Abidin köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Bu otomobili onun için hazırladık. Bu ziller onun çeyizi değerinde. Evde saklamış. Bizde gittik bulduk. İsmail Amcamızdan izin aldık. Ziller Abidin için çok kıymetlidir. Biz de böyle bir sürpriz hazırladık. Eskisi gibi köylerde düğünler pek olmuyor. Çobanlığı hatırlatmak için böyle bir araç hazırladık. Konvoyda da güzel bir görsel oldu. Hayvancılığın can çekiştiği şu dönemde bu sürprizle güzel bir şey ortaya koymaya çalıştık” dedi.
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