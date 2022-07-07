Brad Pitt hiç kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı

Oscarlı oyuncu, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirterek, “Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor. Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar” diye konuştu.