Brad Pitt hiç kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı
Oscarlı oyuncu, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirterek, “Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor. Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar” diye konuştu.
YÜZ TANIMAMA (PROSOPAGNOZİ) HASTALIĞI NEDİR?
Prosopagnozi, kişinin beyninde yüzleri tanımakla görevli olan bölgenin gelişmediği veya sonradan bir hasara maruz kaldığı nörolojik bir bozukluktur. Prosopagnozi terimi, Yunanca’da “yüz” ve “bilgi eksikliği” anlamına gelen “prosopo” ve “agnosia” sözcüklerinden türemiştir. Ayrıca kelime anlamı olarak “yüz körlüğü” şeklinde ifade edilebilir.
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