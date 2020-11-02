1

Brezilya'da aşı karşıtları, ülkenin iki büyük kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırılması kampanyalarına karşı protesto gösterisi düzenledi.



Ülkenin en büyük iki kenti Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelen aşı karşıtı grup, aşı yapılması yönündeki kararları protesto etti.