5
Çin şirketi Sinovac'ın aşısı "CoronaVac", Bolsonaro ve taraftarlarının hedefi haline gelirken, Başkan, "Brezilyalıların Çinliler için kobay olmayacağını" söylemişti.
Vali Doria, geçen ay yaptığı açıklamada, Sao Paulo'da aşılamanın zorunlu olacağını söylemiş, Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello ise ülkenin CoronaVac dozlarını satın almayı kabul ettiğini açıklamıştı.
Video Haberler
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı