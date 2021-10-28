Brezilya'da yakalanan kokain dolu Türk uçağı artık onların

Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak kullanılan uçak mahkeme kararıyla Brezilya Polisi tarafından kullanılmaya başlandı.

Ceara Federal Mahkemesi, Federal Karayolları Polisi'ne (PRF) Türk jetini kullanma yetkisi verdi. Uçak, Brezilya Polisi Taktik Hava Destek Alt Komutanlığı (SSA) departmanının operasyonlarında kullanılıyor.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, uçağın sahibi olan Türk ACM şirketi tarafından açılan başka bir dava devam ettiği için jetin satılarak elden çıkarılması kararının verilmediği kaydedildi.