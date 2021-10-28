Brezilya'da yakalanan kokain dolu Türk uçağı artık onların
Ağustos ayında 1.3 ton kokain dolu haldeyken Brezilya'da el konulan Türk uçağıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Uçağın sahibi Türk şirketi ACM Air, bulunan kokain ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını ileri sürerek Federal Polis tarafından yürütülen incelemenin ardından uçağın iadesini talep etmişti ancak Brezilya mahkemesi farklı bir karar verdi.
Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak kullanılan uçak mahkeme kararıyla Brezilya Polisi tarafından kullanılmaya başlandı.
Ceara Federal Mahkemesi, Federal Karayolları Polisi'ne (PRF) Türk jetini kullanma yetkisi verdi. Uçak, Brezilya Polisi Taktik Hava Destek Alt Komutanlığı (SSA) departmanının operasyonlarında kullanılıyor.
Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, uçağın sahibi olan Türk ACM şirketi tarafından açılan başka bir dava devam ettiği için jetin satılarak elden çıkarılması kararının verilmediği kaydedildi.
TUTUKLU İSPANYOL YOLCU ÖLDÜ
Öte yandan konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Türk mürettebat haricinde uçaktaki tek kişi, İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzales Valdes'in öldüğü açıklandı. Türk pilot V.D. ile birlikte tutuklanan 60 yaşındaki Valdes'in hastanede kanserden öldüğü ileri sürüldü.
HAKİM ADLİ TIP RAPORU İSTEDİ
Angel Valdes, tutuklanmasından yaklaşık yirmi gün sonra 24-31 Ağustos tarihleri arasında Fortaleza Genel Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Valdes'in durumunun yeniden ağırlaştığı ve yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Angel Valdes, resmi kayıtlara göre 24 Ekim Pazar günü metastaz nedeniyle hastanede öldü.
Federal Mahkeme Hakimi Danilo Fontenele Sampaio Cunha, 25 Ekim tarihli kararında, ölüm nedeninin araştırılması için Ceara Üniversitesi veya Ceara Adli Tıp'tan rapor istedi.
24 BAVUL DOLUSU KOKAİN
Türk ACM firmasına ait uçakta bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat vardı. 4 Ağustos'ta Brezilya'daki küçük bir kasaba olan Ribeirao Preto'dan kalkan uçak resmi kayıtlara göre Brüksel'e gidiyordu. Uçak, gümrük ve pasaport işlemleri için uluslararası nitelikteki Fortaleza'ya inmek zorunda kaldı. Kontrollerde 24 bavulda 1200 tablete bölünmüş 1 ton 303 kilogram 99 gram kokain bulundu. Kaptan Pilot V.D. baskın sırasında motorları çalıştırıp kaçmaya yeltindiği, Brezilya polisinin silah çekerek uçağı durdurduğu kaydedildi. Sonuçta Türk Pilot V.D. ve İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklandı.
İlgili Haberler
- Türkiye kökenli Hollandalılar'dan oluşan çete İspanya'da 3 ton kokainle yakalandı
- Kolombiya'dan Türkiye'ye kokain getirdiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı
- Brezilya'da 1,3 ton kokainle yakalanmıştı: Türk pilot hakkında dikkat çeken karar
- Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda öldü
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- Saray'dan, bakanlara 'geçmiş olsun demeyin' talimatı
- Alman banka devinden kritik ‘Türkiye’ öngörüsü
- Ziraat Bankası kredisinde yeni skandal
- Mart 2022 için korkutan dolar tahmini
- Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması
- Türkiye’yi sallayacak bir çuval kaset
- Bloomberg'ten kritik 'Türkiye' iddiası
- Kocasına sadık olsun, ölmesin!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'linç' yanıtı