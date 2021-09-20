Brezilya'da 1,3 ton kokainle yakalanmıştı: Türk pilot hakkında dikkat çeken karar

20 Eylül 2021 Pazartesi, 17:42

Brezilya’da, içerisinde 1304 kilo kokainle yakalanan Türk uçağıyla illgili hukuki süreç devam ediyor. Son duruşmada İspanyol yolcuyla birlikte tutuklanan Türk pilotun tutuklululğunun devamına karar verildi.

11. Federal Mahkeme Hakimi Danilo Fontenele Sampaio Cunha, 31 Ağustos’ta gerçekleştirilen son duruşmadaki kararında koşullarının ve sunulan belgelerin “koruyucu gözaltı kararının gerekçesini değiştirme gücüne sahip olmadığını” değerlendirerek , Türk Pilot V.D.’nin serbest bırakılmasının teorik olarak bir tehdit oluşturacağı anlayışını korudu.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre Türk pilot, “Yolcunun kişisel bagajı, benim bilgim yok” yönündeki savunması inandırıcı bulunmamış ve 4 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Türk pilot, 47 gündür cezaevinde.

UÇAK BREZİLYA’DA BEKLETİLİYOR

Öte yandan, Türk jetiyle ilgili durum da netlik kazanmadı. 1990’lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı tarafından kullanılan o dönem TC-ATA tescilli Gulfstream 4 tipi uçak 3 Ağustos’tan bu yana Fortaleza’daki havalimanında hareketsiz beklediliyor.

Son duruşmada 11. Federal Mahkeme Hakimi, uçağın erken satışıyla ilgili kararı vermeden önce Brezilya Hava Kuvvetleri ve Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Sekreterliği’nden (SENAD) görüş istedi.

HAKİM: “UÇAK İÇİN İADE TALEBİ YOK”

Uçağın sahibi Türk şirketi ACM Havayolları, Brezilyalı hukuk firması Montgomery&Associados aracılığıyla uçağın iade edilmesi için girişimde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak Federal Hakim Cunha’nın, son kararında, “Bu tarihe kadar (31 Ağustos) şirketten bir iade talebi olmadı” şeklinde bir ifadede kullandığı iddia edildi.

ACM: “PROSEDÜRÜ TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

"Montgomery&Associados" adlı hukuk bürosu, Brezilya basınında çıkan habere göre uçağın iadesi için prosedürleri tamamlamaya çalıştıklarını, uçağın iade edilmesi talebinin Brezilya’daki yasal sürece dahil edilmesi için Portekizce’ye yeminli tercüme edilmesi gereken çok sayıda belgenin sunulması gerektiğini açıkladı.