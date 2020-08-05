ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
• Türkiye Gündemi Araştırma; Türkiye Temsili 26 il de CATI ( telefonla
anket ) metodu ile yapılmıştır.
• Araştırma 18-26 TEMMUZ zaman diliminde yapılmıştır.
• Araştırmanın örneklemi 1500
• Araştırmanın cinsiyet dağılımı % 50 kadın % 50 erkek
• Araştırmada TUİK yaş kotası uygulanmıştır.
Türkiye Gündemi Araştırması’ndan Kısa Notlar;
• Halkın büyük çoğunluğu Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığını düşünüyor.
• En güvenilir gazete Sözcü Gazetesi
• Araştırmaya katılanların Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra Ak Parti’nin
başında görmek istedikleri isim Süleyman Soylu.
• Halkımızın büyük kesimi mutsuz
• Ak Parti oyları erimeye devam ediyor.
• Pandemi sürecinde iktidar başarısız bulunurken CHP’li belediyeler başarılı bulunuyor.
İşte o anketin sonuçları:
"Türkiye’de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusuna TSK yanıtını verenler yüzde 35,8 ile ilk sırada yer almasına rağmen geçmiş yıllara göre TSK'ya duyulan güvende de büyük bir düşüş olduğu görünüyor. Cumhurbaşkanlığına güvenen ise yüzde 25,4. Yani her 4 kişiden sadece 1'i Cumhurbaşkanlığına güveniyor.
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