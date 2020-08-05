<p>Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı Ağustos ayı 'Türkiye'nin Gündemi' araştırmasında genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tercihler ve ülke gündemindeki konular soruldu.&nbsp;</p>
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Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı Ağustos ayı 'Türkiye'nin Gündemi' araştırmasında genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tercihler ve ülke gündemindeki konular soruldu. 

<p>Çıkan sonuçlara göre AKP yüzde 35'in altında.</p>
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Çıkan sonuçlara göre AKP yüzde 35'in altında.

<p>ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ</p><p>• Türkiye Gündemi Araştırma; Türkiye Temsili 26 il de CATI ( telefonla</p><p>anket ) metodu ile yapılmıştır.</p><p>• Araştırma 18-26 TEMMUZ zaman diliminde yapılmıştır.</p><p>• Araştırmanın örneklemi 1500</p><p>• Araştırmanın cinsiyet dağılımı % 50 kadın % 50 erkek</p><p>• Araştırmada TUİK yaş kotası uygulanmıştır.</p>
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ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

• Türkiye Gündemi Araştırma; Türkiye Temsili 26 il de CATI ( telefonla

anket ) metodu ile yapılmıştır.

• Araştırma 18-26 TEMMUZ zaman diliminde yapılmıştır.

• Araştırmanın örneklemi 1500

• Araştırmanın cinsiyet dağılımı % 50 kadın % 50 erkek

• Araştırmada TUİK yaş kotası uygulanmıştır.

<p>Türkiye Gündemi Araştırması’ndan Kısa Notlar;</p><p>• Halkın büyük çoğunluğu Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığını düşünüyor.</p><p>• En güvenilir gazete Sözcü Gazetesi</p><p>• Araştırmaya katılanların Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra Ak Parti’nin</p><p>başında görmek istedikleri isim Süleyman Soylu.</p><p>• Halkımızın büyük kesimi mutsuz</p><p>• Ak Parti oyları erimeye devam ediyor.</p><p>• Pandemi sürecinde iktidar başarısız bulunurken CHP’li belediyeler başarılı bulunuyor.</p><p><strong>İşte o anketin sonuçları:</strong></p>
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Türkiye Gündemi Araştırması’ndan Kısa Notlar;

• Halkın büyük çoğunluğu Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığını düşünüyor.

• En güvenilir gazete Sözcü Gazetesi

• Araştırmaya katılanların Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra Ak Parti’nin

başında görmek istedikleri isim Süleyman Soylu.

• Halkımızın büyük kesimi mutsuz

• Ak Parti oyları erimeye devam ediyor.

• Pandemi sürecinde iktidar başarısız bulunurken CHP’li belediyeler başarılı bulunuyor.

İşte o anketin sonuçları:

<p>'Türkiye'nin en önemli sorunu' ankete katılanların yüzde 32,8'ine göre Ekonomi, yüzde 18,4'üne göre Kovid-19 salgını, yüzde 15,6'sına göre ise Eğitim. Bunları ise sırasıyla İşsizlik ve Terör takip ediyor.</p>
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'Türkiye'nin en önemli sorunu' ankete katılanların yüzde 32,8'ine göre Ekonomi, yüzde 18,4'üne göre Kovid-19 salgını, yüzde 15,6'sına göre ise Eğitim. Bunları ise sırasıyla İşsizlik ve Terör takip ediyor.

<p>"Türkiye’de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusuna TSK yanıtını verenler yüzde 35,8 ile ilk sırada yer almasına rağmen geçmiş yıllara göre TSK'ya duyulan güvende de büyük bir düşüş olduğu görünüyor. Cumhurbaşkanlığına güvenen ise yüzde 25,4. Yani her 4 kişiden sadece 1'i Cumhurbaşkanlığına güveniyor.</p>
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"Türkiye’de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusuna TSK yanıtını verenler yüzde 35,8 ile ilk sırada yer almasına rağmen geçmiş yıllara göre TSK'ya duyulan güvende de büyük bir düşüş olduğu görünüyor. Cumhurbaşkanlığına güvenen ise yüzde 25,4. Yani her 4 kişiden sadece 1'i Cumhurbaşkanlığına güveniyor.

<p>Çoklu baro sistemini doğru buluyor musunuz?</p><p>Yüzde 65 Doğru bulmuyor.</p><p>yüzde 19,1 Doğru buluyor.</p>
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Çoklu baro sistemini doğru buluyor musunuz?

Yüzde 65 Doğru bulmuyor.

yüzde 19,1 Doğru buluyor.

<p>"Ayasofya’nın ibadete açılmasını doğru buluyor musunuz?"</p><p>Yüzde 49 Doğru buluyor</p><p>Yüzde 48 Doğru bulmuyor</p>
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"Ayasofya’nın ibadete açılmasını doğru buluyor musunuz?"

Yüzde 49 Doğru buluyor

Yüzde 48 Doğru bulmuyor

<p>"Covid -19 Virüs salgını sırasında iktidarı ne derece başarılı buluyor musunuz?"</p><p>Yüzde 21,8 Başarılı</p><p>Yüzde 35,3 Başarısız</p>
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"Covid -19 Virüs salgını sırasında iktidarı ne derece başarılı buluyor musunuz?"

Yüzde 21,8 Başarılı

Yüzde 35,3 Başarısız

<p>"Covid -19 Virüs salgını sırasında CHP’li belediyeleri ne derece başarılı buluyor musunuz?"</p><p>Yüzde 35,6 Başarılı</p><p>Yüzde 22,5 Başarısız</p>
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"Covid -19 Virüs salgını sırasında CHP’li belediyeleri ne derece başarılı buluyor musunuz?"

Yüzde 35,6 Başarılı

Yüzde 22,5 Başarısız

<p>"Covid -19 Virüs salgını sırasında hükümetin vatandaşa yaptığı yardımlar size göre yeterli mi?"</p><p>Yüzde 34,2 Evet yeterli</p><p>Yüzde 64,3 Hayır yeterli değil</p>
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"Covid -19 Virüs salgını sırasında hükümetin vatandaşa yaptığı yardımlar size göre yeterli mi?"

Yüzde 34,2 Evet yeterli

Yüzde 64,3 Hayır yeterli değil

<p>"Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden ne derece memnunsunuz?"</p><p>Yüzde 22,5 Memnunum</p><p>Yüzde 27,6 Memnun değilim</p>
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"Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden ne derece memnunsunuz?"

Yüzde 22,5 Memnunum

Yüzde 27,6 Memnun değilim

<p>"Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra sizce Ak Parti’nin başına kim geçmeli?"</p><p>Yüzde 38,2 Süleyman Soylu</p><p>Yüzde 21 Hiç kimse/Hiçbiri</p><p>Yüzde 17,8 Fahrettin Koca</p><p>Yüzde 5,8 Berat Albayrak</p>
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"Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra sizce Ak Parti’nin başına kim geçmeli?"

Yüzde 38,2 Süleyman Soylu

Yüzde 21 Hiç kimse/Hiçbiri

Yüzde 17,8 Fahrettin Koca

Yüzde 5,8 Berat Albayrak

<p>"Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir ?"</p><p>Yüzde 35,4 Recep Tayyip Erdoğan</p><p>Yüzde 12,6 Kemal Kılıçdaroğlu</p><p>Yüzde 11,2 Selahattin Demirtaş</p><p>Yüzde 8,4 Meral Akşener</p><p>Yüzde 8,3 Muharrem İnce</p><p>Yüzde 6,7 Devlet Bahçeli</p>
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"Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir ?"

Yüzde 35,4 Recep Tayyip Erdoğan

Yüzde 12,6 Kemal Kılıçdaroğlu

Yüzde 11,2 Selahattin Demirtaş

Yüzde 8,4 Meral Akşener

Yüzde 8,3 Muharrem İnce

Yüzde 6,7 Devlet Bahçeli

<p>"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz?"</p><p>Yüzde 39 Recep Tayyip Erdoğan</p><p>Yüzde 33,1 Ekrem İmamoğlu</p>
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"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz?"

Yüzde 39 Recep Tayyip Erdoğan

Yüzde 33,1 Ekrem İmamoğlu

<p>"Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz ?"</p><p>Yüzde 34,2 AK Parti</p><p>Yüzde 25,3 CHP</p><p>Yüzde 10,8 HDP</p><p>Yüzde 10,2 İYİ Parti</p><p>Yüzde 8,2 MHP</p><p>Yüzde 5,8 Kararsız</p>
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"Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz ?"

Yüzde 34,2 AK Parti

Yüzde 25,3 CHP

Yüzde 10,8 HDP

Yüzde 10,2 İYİ Parti

Yüzde 8,2 MHP

Yüzde 5,8 Kararsız

<p>"Kendinizi mutlu hissediyor musunuz?"</p><p>Yüzde 22 Mutluyum</p><p>Yüzde 33,4 Mutlu değilim</p>
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"Kendinizi mutlu hissediyor musunuz?"

Yüzde 22 Mutluyum

Yüzde 33,4 Mutlu değilim

<p>"Size göre ülkemizde basın özgürlüğü var mı ?"</p><p>Yüzde 35,2 Evet</p><p>Yüzde 60,6 Hayır</p>
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"Size göre ülkemizde basın özgürlüğü var mı ?"

Yüzde 35,2 Evet

Yüzde 60,6 Hayır

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