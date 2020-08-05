6

"Türkiye’de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusuna TSK yanıtını verenler yüzde 35,8 ile ilk sırada yer almasına rağmen geçmiş yıllara göre TSK'ya duyulan güvende de büyük bir düşüş olduğu görünüyor. Cumhurbaşkanlığına güvenen ise yüzde 25,4. Yani her 4 kişiden sadece 1'i Cumhurbaşkanlığına güveniyor.