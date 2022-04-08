Buerger hastalığı nedir, belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?
Buerger hastalığı, tıp dilindeki adıyla Tromboanjiitis Obliterans(TAO), halk arasında da Budama Hastalığı olarak bilinen ve sigara tiryakisi genç erkekleri tehdit eden periferik arter hastalığı olarak tanımlanıyor.
Buerger hastalığı, atardamarların yapısında tıkanma ve hasar oluşumu meydana getiriyor.
Meydana gelen tıkanmalar neticesinde el ve ayak gibi uzuvlar beslenemediğinden bu bölgelerde yaralar oluşuyor ve ilerleyen süreçte bu bölgeler kangrene dönüşerek çürüyebiliyor. Bunun sonucunda da el ve ayakların ampute edilmesi gibi ciddi sonuçlar doğabiliyor.
Buerger hastalığı, istatistiksel olarak daha çok erkeklerde görülmekle birlikte kadınlarda da nadir vakalara rastlanıyor. Ama bu hastalıktaki kilit nokta tütün, sigara kullanımından kaynaklanıyor olması olarak biliniyor.
Buerger Hastalığın ilerlemesi durumunda, uzuv kaybına sebebiyet vermesinden dolayı erken teşhis ve tedavi büyük önem arz ediyor.
Buerger hastalığını durdurmanın tek yolunun, tütünün mevcut tüm formlarından arınmak olduğu söyleniyor.
* Yürüme esnasında gelen ağrılar belirgindir.(İlk etapta dinlenmeyle hafifleyen, geçen ağrılar hastalık ilerledikçe kısa mesafe yürüyüşte ve hatta dinlenme sırasında şiddetli hale gelir.)
* İlerleyen dönemlerde uzuvlarda ağrılı ve açık yaralar meydana gelir.
* İltihaplanma ve pıhtılar kangrene sebebiyet verip, uzuv kaybına neden olur.
Hiperbarik oksijen tedavisi, lokal kan akımını arttırdığı ve kanda bulunan oksijenin dokulara ulaşmasını mümkün kıldığı için etkili bir yöntem olarak biliniyor, ayrıca ilaç tedavisinin kesin çözüm olamayacağı Buerger hastalarında bypass cerrahisi uygulanarak ampütasyonun önüne geçilebiliyor.
Günümüzde kök hücre tedavi denemeleri de hız kazandı.
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