Buerger hastalığı nedir, belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 12:38
<p><strong>Buerger hastalığı,</strong> tıp dilindeki adıyla <em>Tromboanjiitis Obliterans(TAO),</em> halk arasında da <strong>Budama Hastalığı</strong> olarak bilinen ve <strong>sigara tiryakisi genç erkekleri tehdit eden periferik arter hastalığı olarak tanımlanıyor.</strong> </p><p><em>Buerger hastalığı, atardamarların yapısında tıkanma ve hasar oluşumu meydana getiriyor.</em></p><p>Meydana gelen tıkanmalar neticesinde el ve ayak gibi uzuvlar beslenemediğinden bu bölgelerde yaralar oluşuyor ve ilerleyen süreçte bu bölgeler kangrene dönüşerek çürüyebiliyor. <strong>Bunun sonucunda da el ve ayakların ampute edilmesi gibi ciddi sonuçlar doğabiliyor.</strong></p>

Buerger hastalığı, tıp dilindeki adıyla Tromboanjiitis Obliterans(TAO), halk arasında da Budama Hastalığı olarak bilinen ve sigara tiryakisi genç erkekleri tehdit eden periferik arter hastalığı olarak tanımlanıyor.

Buerger hastalığı, atardamarların yapısında tıkanma ve hasar oluşumu meydana getiriyor.

Meydana gelen tıkanmalar neticesinde el ve ayak gibi uzuvlar beslenemediğinden bu bölgelerde yaralar oluşuyor ve ilerleyen süreçte bu bölgeler kangrene dönüşerek çürüyebiliyor. Bunun sonucunda da el ve ayakların ampute edilmesi gibi ciddi sonuçlar doğabiliyor.

<p><strong>Buerger hastalığı,</strong> istatistiksel olarak daha çok erkeklerde görülmekle birlikte kadınlarda da nadir vakalara rastlanıyor. Ama bu hastalıktaki kilit nokta tütün, sigara kullanımından kaynaklanıyor olması olarak biliniyor.</p><p>Buerger Hastalığın ilerlemesi durumunda,<strong> uzuv kaybına sebebiyet vermesinden</strong> dolayı erken teşhis ve tedavi büyük önem arz ediyor. </p><p><strong>Buerger hastalığını durdurmanın tek yolunun, tütünün mevcut tüm formlarından arınmak olduğu söyleniyor.</strong></p>

Buerger hastalığı, istatistiksel olarak daha çok erkeklerde görülmekle birlikte kadınlarda da nadir vakalara rastlanıyor. Ama bu hastalıktaki kilit nokta tütün, sigara kullanımından kaynaklanıyor olması olarak biliniyor.

Buerger Hastalığın ilerlemesi durumunda, uzuv kaybına sebebiyet vermesinden dolayı erken teşhis ve tedavi büyük önem arz ediyor.

Buerger hastalığını durdurmanın tek yolunun, tütünün mevcut tüm formlarından arınmak olduğu söyleniyor.

<p><strong>BUERGER HASTALIĞI BELİRTİLERİ</strong></p><p><em>25-45 yaş arası ve özellikle aktif veya pasif sigara içen erkeklere özgü bir hastalık olup kadınlarda görülme olasılığı nadirdir.</em></p><p>* El, ayak ve parmaklarda karıncalanma ve uyuşma meydana gelmesi.</p><p>* El ve ayakta soğukluk ve solukluk tipik semptomdur. (Raynaud fenomeni)</p>

BUERGER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

25-45 yaş arası ve özellikle aktif veya pasif sigara içen erkeklere özgü bir hastalık olup kadınlarda görülme olasılığı nadirdir.

* El, ayak ve parmaklarda karıncalanma ve uyuşma meydana gelmesi.

* El ve ayakta soğukluk ve solukluk tipik semptomdur. (Raynaud fenomeni)

<p>* Yürüme esnasında gelen ağrılar belirgindir.(İlk etapta dinlenmeyle hafifleyen, geçen ağrılar hastalık ilerledikçe kısa mesafe yürüyüşte ve hatta dinlenme sırasında şiddetli hale gelir.)</p><p>* İlerleyen dönemlerde uzuvlarda ağrılı ve açık yaralar meydana gelir.</p><p>* İltihaplanma ve pıhtılar kangrene sebebiyet verip, uzuv kaybına neden olur.</p>

* Yürüme esnasında gelen ağrılar belirgindir.(İlk etapta dinlenmeyle hafifleyen, geçen ağrılar hastalık ilerledikçe kısa mesafe yürüyüşte ve hatta dinlenme sırasında şiddetli hale gelir.)

* İlerleyen dönemlerde uzuvlarda ağrılı ve açık yaralar meydana gelir.

* İltihaplanma ve pıhtılar kangrene sebebiyet verip, uzuv kaybına neden olur.

<p><strong>BUERGER HASTALIĞI TANI YÖNTEMLERİ</strong></p><p><em><strong>Buerger hastalığı sigaranın sebep olduğu bir hastalık.</strong></em></p><p> Sigara içmeyen ya da pasif içiciliğe maruz kalmayan kişilerde Buerger hastalığı görüldüğü saptanmadı. O yüzden tanı sürecinde, sigara kullanım süresi ve miktarı önemli rol oynuyor.</p>

BUERGER HASTALIĞI TANI YÖNTEMLERİ

Buerger hastalığı sigaranın sebep olduğu bir hastalık.

Sigara içmeyen ya da pasif içiciliğe maruz kalmayan kişilerde Buerger hastalığı görüldüğü saptanmadı. O yüzden tanı sürecinde, sigara kullanım süresi ve miktarı önemli rol oynuyor.

<p>Tanı hususunda bir diğer önemli nokta, <strong>hastanın yaşı.</strong> </p><p>24-45 yaş aralığında ve erkek hasta olması tanı bakımından değerli; fiziki muayenede uzuvlardaki solukluk, soğukluk ve nabzın olmayışı önemli semptomlar olarak biliniyor.<br></p>

Tanı hususunda bir diğer önemli nokta, hastanın yaşı.

24-45 yaş aralığında ve erkek hasta olması tanı bakımından değerli; fiziki muayenede uzuvlardaki solukluk, soğukluk ve nabzın olmayışı önemli semptomlar olarak biliniyor.

<p>Hastada <strong>kollajen doku hastalıklarının</strong> olup olmadığı da değerlendiriliyor.</p><p>Tanı aşamasında, atardamarlara yönelik Doppler ultrasonografiler ilk basamak tetkik olarak değerlendirilip&nbsp; kesin tanı koyabilmek adına ilaçlı tomografi veya anjiyografi yapılması esas oluyor.</p>

Hastada kollajen doku hastalıklarının olup olmadığı da değerlendiriliyor.

Tanı aşamasında, atardamarlara yönelik Doppler ultrasonografiler ilk basamak tetkik olarak değerlendirilip  kesin tanı koyabilmek adına ilaçlı tomografi veya anjiyografi yapılması esas oluyor.

<p><strong>BUERGER HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ</strong></p><p><em><strong>Buerger hastalığının tedavi sürecinin ilk adımı, sigarayı ve tütün ürünlerini mutlak suretle hayatınızdan çıkarmak ve içildiği ortamda bulunmamak! </strong></em></p><p>Sigara bırakıldığında hastalığın ilerlemesi durmakla birlikte o zamana kadar meydana gelen hasar baki olarak kalıyor.</p>

BUERGER HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Buerger hastalığının tedavi sürecinin ilk adımı, sigarayı ve tütün ürünlerini mutlak suretle hayatınızdan çıkarmak ve içildiği ortamda bulunmamak!

Sigara bırakıldığında hastalığın ilerlemesi durmakla birlikte o zamana kadar meydana gelen hasar baki olarak kalıyor.

<p>Bu yüzden tıkanmış damarları açmaya ve azalmış kan akımını arttırmaya yönelik bazı tedavi yöntemleri de kullanılıyor. Tedavinin ilk basamağını kan damarını genişleten ve pıhtıların erimesini sağlayıp kanı akışkan hale getiren bazı ilaçlar oluşturuyor.<br></p>

Bu yüzden tıkanmış damarları açmaya ve azalmış kan akımını arttırmaya yönelik bazı tedavi yöntemleri de kullanılıyor. Tedavinin ilk basamağını kan damarını genişleten ve pıhtıların erimesini sağlayıp kanı akışkan hale getiren bazı ilaçlar oluşturuyor.

<p><strong>Hiperbarik oksijen tedavisi,</strong> lokal kan akımını arttırdığı ve kanda bulunan oksijenin dokulara ulaşmasını mümkün kıldığı için etkili bir yöntem olarak biliniyor, ayrıca ilaç tedavisinin kesin çözüm olamayacağı <em><strong>Buerger hastalarında bypass cerrahisi uygulanarak ampütasyonun önüne geçilebiliyor.</strong></em></p><p> Günümüzde kök hücre tedavi denemeleri de hız kazandı.<br></p>

Hiperbarik oksijen tedavisi, lokal kan akımını arttırdığı ve kanda bulunan oksijenin dokulara ulaşmasını mümkün kıldığı için etkili bir yöntem olarak biliniyor, ayrıca ilaç tedavisinin kesin çözüm olamayacağı Buerger hastalarında bypass cerrahisi uygulanarak ampütasyonun önüne geçilebiliyor.

Günümüzde kök hücre tedavi denemeleri de hız kazandı.

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