Buerger hastalığı nedir, belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

Buerger hastalığı, istatistiksel olarak daha çok erkeklerde görülmekle birlikte kadınlarda da nadir vakalara rastlanıyor. Ama bu hastalıktaki kilit nokta tütün, sigara kullanımından kaynaklanıyor olması olarak biliniyor.

Buerger Hastalığın ilerlemesi durumunda, uzuv kaybına sebebiyet vermesinden dolayı erken teşhis ve tedavi büyük önem arz ediyor.

Buerger hastalığını durdurmanın tek yolunun, tütünün mevcut tüm formlarından arınmak olduğu söyleniyor.