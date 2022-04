Bugün Lucius Annaeus Seneca'nın ölüm yıl dönümü

Seneca, felsefe tarihinde, Roma Stoası ya da Yeni Stoa denen öğretinin üç kurucusundan ilki olarak nitelendiriliyor. Epiktetos ve Marcus Aurelius'un geliştirdikleri bu öğreti insanın bir istenç varlığı olduğu görüşüne dayanıyor. Seneca'nın başlıca özelliği, düşüncelerinin us ilkelerine ve istence dayanmasına karşın, yer yer derin duygusallıkla kaynaşmasıydı. Bu tutumundan dolayı da, kimi felsefe tarihçileri, onu kendi kendisiyle çelişki içinde bulunmakla suçladı.

Seneca için insanın başlıca davranış ilkesi istençti, ancak insanın bir de duygu yanı vardı, onu da istencin ışığında görmek gerekiyordu. Doğa olaylarının açıklanışında Aristoteles' in geliştirdiği ve az çok gözleme dayanan yöntemi benimseyen Seneca bir takım gizli güçlerin varlığına da inandı. Ona göre doğa olaylarının nedenleri doğaldı, ancak bunların birer belirti olabileceği de gözden uzak tutulmamalıydı. Bu da bütün doğal nedenlerin Tanrı'dan kaynaklanması sonucuna bağlandı. Ancak burada Tanrı'ya bağlanan nedenler tikel değil tümeldi. Tanrı bütün evreni, bütün varlık türlerini kapsayan evrensel bir doğa yasası'ydı, her nesneyi, her oluşu bu yasaya dayandırdı.