Bugün Lucius Annaeus Seneca'nın ölüm yıl dönümü

Seneca, Roma’ya küçük yaşta teyzesi tarafından getirilip Mısır valisinin eşi olan bu kudretli kadının gözetiminde büyüdü. Babası atlı sınıfına üye olan ve derlediği söylevlerle Latin edebiyatında Rhetor Seneca ve Stoacı ahlak görüşleriyle tanınan Seneca, ahlakın temeline doğaya uygun yaşama ilkesiyle, bir bilge idealini yerleştirdi.

Zamanın toplumunu bir vahşi hayvanlar topluluğu olarak gören Seneca, bilge kişisini, kendi kendine yeten, hazza olduğu kadar eleme karşı da duygusuz, korku bilmez, evrenin gerçek efendisi, erdemi özgür iradesinin sonucu olan ve ölümden korkmayan kişi olarak tanımladı.