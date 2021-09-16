Bülent Serttaş bıçaklanan Japon turisti ziyaret etti

Kameda ile 3 yıl önce tanışan Elazığlı Kamuran Aşar ise Kameda'ya sahip çıkıp, taburcu olmasının ardından evinde ailesiyle birlikte ağırlıyor. Olayı duyan Elazığlı sanatçı Bülent Serttaş ise İstanbul'dan gelerek, Yazıkonak beldesinde kaldığı evde Kameda'yı ziyaret etti. Kameda'ya Japonca 'Geçmiş Olsun Kardeşim' yazılı çiçek takdim eden Serttaş, yaşanan olayla ilgili, Türkiye ve Elazığ adına Kameda'dan özür ediledi. Ziyaretiyle ilgili konuşan Bülent Serttaş, çok hassas bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi: "Elazığ ve Elazığlı bu değil. Şuna inanıyorum ki, Elazığlıya adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitleyip adrese kadar götürür. O kadar büyük dostlarım var ki hepsi Elazığ'ı anlata anlata bitiremiyor ama kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü. Elazığ'a ve Elazığlıya yakışacak bir durum değil ama üstüne basa basa söylüyorum ki yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlış yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah Elazığ hakkında gönlündeki, yüreğindeki sevgi aynı derecede güzel olarak devam edecektir."