<p>Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunun şampiyonu olan Lille'de forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabında takımdaki diğer milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı için birer mesaj yayınladı.</p>
1

Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunun şampiyonu olan Lille'de forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabında takımdaki diğer milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı için birer mesaj yayınladı.

<p>Yılmaz, Yusuf Yazıcı ile sahadayken beraber çektirdiği bir fotoğrafın üzerine "Yolun açık olsun, Allah'ım hep kalbine göre versin" mesajını yazdı.</p>
2

Yılmaz, Yusuf Yazıcı ile sahadayken beraber çektirdiği bir fotoğrafın üzerine "Yolun açık olsun, Allah'ım hep kalbine göre versin" mesajını yazdı.

<p>35 yaşındaki golcü, Zeki Çelik ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Bundan sonraki yolun da kalbin gibi tertemiz olur inşallah, aslan Zeki'm" ifadesini kullandı.</p>
3

35 yaşındaki golcü, Zeki Çelik ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Bundan sonraki yolun da kalbin gibi tertemiz olur inşallah, aslan Zeki'm" ifadesini kullandı.

<p>Bu iki paylaşım, sosyal medyada Burak Yılmaz'ın Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile yollarının ayrıldığı şeklinde yorumlandı.</p>
4

Bu iki paylaşım, sosyal medyada Burak Yılmaz'ın Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile yollarının ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

<p>Burak, ayrıca Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Canım ülkeme selam olsun" ifadesine yer verdi.</p>
5

Burak, ayrıca Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Canım ülkeme selam olsun" ifadesine yer verdi.

Video Haberler