<p>EURO 2020 sonrası geleceği hakkında bir karar vermesi beklenen Kylian Mbappe, France Football'a konuştu.</p>
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EURO 2020 sonrası geleceği hakkında bir karar vermesi beklenen Kylian Mbappe, France Football'a konuştu.

<p>Mbappe, kariyer planlamasında Paris Saint-Germain'in doğru adres olup olmadığını düşünüyor.<br></p>
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Mbappe, kariyer planlamasında Paris Saint-Germain'in doğru adres olup olmadığını düşünüyor.

<p>Paris Saint-Germain'de mutlu olduğunu belirten Mbappe, "Kariyerimdeki adımları çok hızlı atmama gerek yok. Tüm ihtimalleri hesaba katıp doğru kararı vermeliyim ama bu çok zor. Şu anda kendimi iyi hissettiğim bir yerdeyim. Ama burası benim için en iyi adres mi? Henüz buna bir cevabım yok." ifadelerini kullandı.&nbsp;<br></p>
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Paris Saint-Germain'de mutlu olduğunu belirten Mbappe, "Kariyerimdeki adımları çok hızlı atmama gerek yok. Tüm ihtimalleri hesaba katıp doğru kararı vermeliyim ama bu çok zor. Şu anda kendimi iyi hissettiğim bir yerdeyim. Ama burası benim için en iyi adres mi? Henüz buna bir cevabım yok." ifadelerini kullandı. 

<p>Fransa Milli Takımıyla Euro 2020'de yer alacak olan 22 yaşındaki yıldız isim: "PSG’nin projesinde benim olmamla olmamamın kulüp için önem taşıdığının farkındayım. Ama PSG benim duygularımı anlayışla karşılıyor. Muhtemelen benim de ortadan birdenbire kaybolmayacağımı biliyorlar." dedi.<br></p>
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Fransa Milli Takımıyla Euro 2020'de yer alacak olan 22 yaşındaki yıldız isim: "PSG’nin projesinde benim olmamla olmamamın kulüp için önem taşıdığının farkındayım. Ama PSG benim duygularımı anlayışla karşılıyor. Muhtemelen benim de ortadan birdenbire kaybolmayacağımı biliyorlar." dedi.

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