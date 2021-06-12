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Paris Saint-Germain'de mutlu olduğunu belirten Mbappe, "Kariyerimdeki adımları çok hızlı atmama gerek yok. Tüm ihtimalleri hesaba katıp doğru kararı vermeliyim ama bu çok zor. Şu anda kendimi iyi hissettiğim bir yerdeyim. Ama burası benim için en iyi adres mi? Henüz buna bir cevabım yok." ifadelerini kullandı.

