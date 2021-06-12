3
Paris Saint-Germain'de mutlu olduğunu belirten Mbappe, "Kariyerimdeki adımları çok hızlı atmama gerek yok. Tüm ihtimalleri hesaba katıp doğru kararı vermeliyim ama bu çok zor. Şu anda kendimi iyi hissettiğim bir yerdeyim. Ama burası benim için en iyi adres mi? Henüz buna bir cevabım yok." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet