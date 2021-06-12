Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak.

AA
12 Haziran 2021 Cumartesi, 11:05
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak
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Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 27-28 Haziran tarihlerinde Trabzon'da toplanarak, sağlık kontrollerinden geçecek. Futbolcular, daha sonra kendi tesislerinde antrenman yapacak.

Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp gerçekleştirecek.

Trabzonspor, ay sonunda da Trabzon'a dönerek, UEFA Konferans Ligi maçı için hazırlanacak.


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