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Burdur Gölü'nün suyunun rengi son günlerde değişti. Gölün rengi bölge bölge kahverengi, buz yeşili ve sarıya dönüştü. Gölde inceleme yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) Prof. Dr. İskender Gülle, bu durumun mikroskobik organizmalardan kaynaklandığını ve 15 gün içinde tamamen geçeceğini belirterek, "Gölün suyu evsel amaçla, içme amacıyla kullanılmadığı için doğrudan insan sağlığı üzerine etkisinden bahsetmek söz konusu değil. Su içinde yaşayan balıklar ve diğer omurgasızlar açısından da çok önemli bir tehlikesi yok" dedi.



Son yıllarda suyunun önemli bölümü çekilen Burdur Gölü'nde suyun rengi değişti. Son günlerde suyun rengi bölge bölge kahverengi, buz yeşili ve sarıya dönüştü. Su yüzeyindeki renk değişiminin yanında bazı maddeler de görülürken, sahilde inceleme yapan MAKÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, yaşanan durumun siyanobakterilerden 'Nodularia spumigena' türündeki mikroskobik organizmalardan kaynaklandığını söyledi.