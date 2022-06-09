Büyükerşen'den Çeşme'ye ziyaret: 'Başkanınızın kıymetini bilin'

Çeşme’de gördüğüm, bu yapılan düzenlemeler bunun en canlı delili aslında. Ben biraz meraklıyım, tarihe de böyle, güzel yerler yaratmaya. Yakıp yıkmadan, dağıtmadan, yok etmeden yeni şeyler yapmak akıl karı değil. Çünkü yeni malzemeler beton malzemeler ve o beton malzemelerin kullanılabildiği uyduruk mimariler benim canımı çok sıkıyor.