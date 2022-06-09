Büyükerşen'den Çeşme'ye ziyaret: 'Başkanınızın kıymetini bilin'

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 12:59
<p>Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen İzmir Çeşme'de, yenilenen Cumhuriyet Meydanı’nı ziyaret etti.</p>

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen İzmir Çeşme'de, yenilenen Cumhuriyet Meydanı’nı ziyaret etti.

<p>Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ile Cumhuriyet Meydanını, restore edilen Kent Müzesi ve Pargalı İbrahim Hamamı’nı gezen Büyükerşen, Çeşme’nin çehresinin çok hızlı bir şekilde değiştiğini ve yeni kent meydanının Çeşme’ye çok yakıştığını söyledi.</p>

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ile Cumhuriyet Meydanını, restore edilen Kent Müzesi ve Pargalı İbrahim Hamamı’nı gezen Büyükerşen, Çeşme’nin çehresinin çok hızlı bir şekilde değiştiğini ve yeni kent meydanının Çeşme’ye çok yakıştığını söyledi.

<p>Oran’ı Çeşme’ye kazandırdığı yatırımlar için tebrik eden Büyükerşen şunları söyledi: </p>

Oran’ı Çeşme’ye kazandırdığı yatırımlar için tebrik eden Büyükerşen şunları söyledi: 

<p>İzmir ve Egeliler şanslı, Çeşme gibi bir coğrafyaları olduğu için gerçekten şanslı. Belediye Başkanınız kıymetini bilin bu arada, hakikaten Belediye Başkanınız çağdaş turizmciliği, tarihi korumacılık açısından da çok iyi özelliklere sahip bir belediye başkanı. </p>

İzmir ve Egeliler şanslı, Çeşme gibi bir coğrafyaları olduğu için gerçekten şanslı. Belediye Başkanınız kıymetini bilin bu arada, hakikaten Belediye Başkanınız çağdaş turizmciliği, tarihi korumacılık açısından da çok iyi özelliklere sahip bir belediye başkanı. 

<p>Çeşme’de gördüğüm, bu yapılan düzenlemeler bunun en canlı delili aslında. Ben biraz meraklıyım, tarihe de böyle, güzel yerler yaratmaya. Yakıp yıkmadan, dağıtmadan, yok etmeden yeni şeyler yapmak akıl karı değil. Çünkü yeni malzemeler beton malzemeler ve o beton malzemelerin kullanılabildiği uyduruk mimariler benim canımı çok sıkıyor. </p>

Çeşme’de gördüğüm, bu yapılan düzenlemeler bunun en canlı delili aslında. Ben biraz meraklıyım, tarihe de böyle, güzel yerler yaratmaya. Yakıp yıkmadan, dağıtmadan, yok etmeden yeni şeyler yapmak akıl karı değil. Çünkü yeni malzemeler beton malzemeler ve o beton malzemelerin kullanılabildiği uyduruk mimariler benim canımı çok sıkıyor. 

<p>Çeşme’ye birkaç kez daha gelmiştim ama bu halde değildi. Bu restorasyonların yapılmış olması, meydan düzenlemelerinin yapılmış olması gerçekten Çeşme’nin değerini bir kat daha arttırmış. Bundan sonra her İzmir’e geldiğimde, Çeşme’ye beni getirteceksiniz güzelliklerini görmek için” diye konuştu.</p>

Çeşme’ye birkaç kez daha gelmiştim ama bu halde değildi. Bu restorasyonların yapılmış olması, meydan düzenlemelerinin yapılmış olması gerçekten Çeşme’nin değerini bir kat daha arttırmış. Bundan sonra her İzmir’e geldiğimde, Çeşme’ye beni getirteceksiniz güzelliklerini görmek için” diye konuştu.

Yılmaz Büyükerşen EKREM ORAN Çeşme Çeşme Belediyesi çeşme projesi

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