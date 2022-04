C vitamininin faydaları saymakla bitmiyor

C vitamini takviyeleri, günlük sınır aşılmayacak şekilde alındığında güvenli. Genel olarak, yetişkin bir birey için günde toplam 85 ila 120 miligram arasında alınması yeterli kabul ediliyor. Ancak özellikle C vitamini eksikliği teşhisi konan kişiler, kan seviyeleri normale dönene kadar günde 100 ila 200 miligram almalı, bunun için ise C vitamini takviyelerini kullanmak mümkün. Vitamin takviyeleri tabletler, kapsüller, çiğneme tabletleri, sakızlar ve efervesan tozlar ve tabletler olarak bulunuyor. Bu yöntemlerden herhangi birisi diğerinden daha etkili değil.

C vitamini kan şekerini de yükseltebiliyor bu yüzden diyabet durumunda dikkatli kullanılmalı. Diyabet sorunu olan ileri yaştaki kadınlarda günde 300 mg üzerinde C vitamini alınması kalp hastalıklarından dolayı ölüm riskini artırıyor. C vitamini vücuttan östrojen atılımını yavaşlatabiliyor. C vitaminini östrojen veya östrojen bazlı kontraseptiflerle aynı anda almak hormonal yan etki riskini artırabiliyor. C vitamini takviyeleri ayrıca bazı kemoterapi ilaçlarını daha az etkili hale getirebiliyor. Bu tür etkileşimleri önlemek için C vitamini takviyelerinin kullanılan ilaçlar üzerinde bir etkisi olup olmayacağına dair doktora danışmak gerekli.