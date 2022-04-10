Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan görüntülendi

"Bazı insanlar burada denize bile giriyorlar. Özellikle pandemi dönemi çok yoğun kullanım olmadığı için deniz yüzeyi bayağı temizlenmişti ama şöyle bakarsanız yani torbalar, pislikler... Hep bizden kaynaklanan unsurlar. Bu sıfır atık projelerine biraz daha önem vermeliyiz. Ve denizi korumalıyız, bu deniz hepimizin” dedi.