Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan görüntülendi
Etrafa yayılan kötü koku ise sahilde yürüyüş yapan vatandaşları rahatsız etti. Öte yandan Caddebostan sahiline vuran atıklar ve kirlilik havadan görüntülendi.
“DENİZİ KORUMALIYIZ, BU DENİZ HEPİMİZİN”
Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Doğan Özkan, “Bu deniz bizim, hepimizin denizi. Biz ilk başta vatandaş olarak denizi temiz tutmakla görevliyiz. Buraya neredeyse her hafta içi ve her hafta sonu gelip çocuklarımızla vakit geçiriyoruz."
"Bazı insanlar burada denize bile giriyorlar. Özellikle pandemi dönemi çok yoğun kullanım olmadığı için deniz yüzeyi bayağı temizlenmişti ama şöyle bakarsanız yani torbalar, pislikler... Hep bizden kaynaklanan unsurlar. Bu sıfır atık projelerine biraz daha önem vermeliyiz. Ve denizi korumalıyız, bu deniz hepimizin” dedi.
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