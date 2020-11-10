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İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentteki üniversitelerin rektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.