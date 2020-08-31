3

Instagram’a giriş yapın.

Parolanızı bilmediğiniz için ‘Şifremi Unuttum’ butonuna tıklayın.

Karşınıza gelen ekrana kullanıcı adı, telefon ya da mail adresinizi yazın. (Kullanıcı adınız, telefon numaranız ya da mail adresiniz değiştirilmiş olabilir.)

Facebook profiliniz varsa ve instagram profiliniz ile bağlantılıysa hemen Facebook ile bağlantınızı kontrol edebilirsiniz.

Bu bilgilerinize erişiminiz yoksa ‘Daha Fazla Yardım Al’ butonuna tıklayın.