<p>Birçok sosyal medya kullancısı zaman zaman Instagram hesabının şifresini unutabiliyor, hesap şikayet üzerine kapatılabiliyor ya da başka kullancılar tarafından kullandıkları hesap çalınabiliyor.&nbsp;<br></p>
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Birçok sosyal medya kullancısı zaman zaman Instagram hesabının şifresini unutabiliyor, hesap şikayet üzerine kapatılabiliyor ya da başka kullancılar tarafından kullandıkları hesap çalınabiliyor. 

<p>Profilinizi çalan kişi bilgilerinizi değiştirdiyse yapmanız gereken tek şey Instagram ile iletişime geçmek. Peki, Instagram ile nasıl iletişime geçilebilir?<br data-mce-bogus="1"></p><p><br data-mce-bogus="1"></p>
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Profilinizi çalan kişi bilgilerinizi değiştirdiyse yapmanız gereken tek şey Instagram ile iletişime geçmek. Peki, Instagram ile nasıl iletişime geçilebilir?


<p>Instagram’a giriş yapın.</p><p>Parolanızı bilmediğiniz için ‘Şifremi Unuttum’ butonuna tıklayın.</p><p>Karşınıza gelen ekrana kullanıcı adı, telefon ya da mail adresinizi yazın. (Kullanıcı adınız, telefon numaranız ya da mail adresiniz değiştirilmiş olabilir.)</p><p>Facebook profiliniz varsa ve instagram profiliniz ile bağlantılıysa hemen Facebook ile bağlantınızı kontrol edebilirsiniz.</p><p>Bu bilgilerinize erişiminiz yoksa ‘Daha Fazla Yardım Al’ butonuna tıklayın.</p>
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Instagram’a giriş yapın.

Parolanızı bilmediğiniz için ‘Şifremi Unuttum’ butonuna tıklayın.

Karşınıza gelen ekrana kullanıcı adı, telefon ya da mail adresinizi yazın. (Kullanıcı adınız, telefon numaranız ya da mail adresiniz değiştirilmiş olabilir.)

Facebook profiliniz varsa ve instagram profiliniz ile bağlantılıysa hemen Facebook ile bağlantınızı kontrol edebilirsiniz.

Bu bilgilerinize erişiminiz yoksa ‘Daha Fazla Yardım Al’ butonuna tıklayın.

<p>Açılan sayfadan bilgilerinize erişemediğiniz için ‘Bu e-posta adresine ve telefon numarasına erişemiyorum.’ Seçeneğine tıklayın.</p><p>Ardından sizden istenilen bilgileri doğru bir şekilde doldurun ve instagram destek ekibine iletin.</p><p>Size en kısa sürede dönüş yapacaklardır. Bu sürede farklı bir form doldurup göndermeyin, işleminiz devam ederken farklı bir göndermek size dönüşü uzatabilir.</p>
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Açılan sayfadan bilgilerinize erişemediğiniz için ‘Bu e-posta adresine ve telefon numarasına erişemiyorum.’ Seçeneğine tıklayın.

Ardından sizden istenilen bilgileri doğru bir şekilde doldurun ve instagram destek ekibine iletin.

Size en kısa sürede dönüş yapacaklardır. Bu sürede farklı bir form doldurup göndermeyin, işleminiz devam ederken farklı bir göndermek size dönüşü uzatabilir.

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