Call of Duty Modern Warfare 2 açıklandı: Seriye yeni oyun geliyor

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:41
<p>Dünyanın popüler FPS oyunlarından biri olan Call Of Duty'den oyun dünyasını sevindiren haber geldi. Müjdeli haberi veren Call Of Duty oyununun geliştirici şirketi Infinity Ward, seriye eklenecek yeni oyunu açıkladı.</p>

Dünyanın popüler FPS oyunlarından biri olan Call Of Duty'den oyun dünyasını sevindiren haber geldi. Müjdeli haberi veren Call Of Duty oyununun geliştirici şirketi Infinity Ward, seriye eklenecek yeni oyunu açıkladı.

<p>Serinin yeni oyunu, Call Of Duty oyunlarının MW serisi içinde bulunan beşinci büyük yapımı sayılıyor. 2019 yılında tanıtımı yapılan oyunla seriye yeniden başlandığı belirtilmişti ve bu yeni yapımla beraber serinin 2. oyunu da tamamlanmış oluyor.</p>

Serinin yeni oyunu, Call Of Duty oyunlarının MW serisi içinde bulunan beşinci büyük yapımı sayılıyor. 2019 yılında tanıtımı yapılan oyunla seriye yeniden başlandığı belirtilmişti ve bu yeni yapımla beraber serinin 2. oyunu da tamamlanmış oluyor.

<p>FPS kelimesi İngilizce "First Person Shooter" kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasından oluşuyor. Türkçe'de "Birinci şahıs nişancı" anlamına gelen Fps oyun; ana oyun karakterinin kontrol edildiği, daha çok ana oyun karakterinin gözünden oynanan oyun türüne verilen isim olarak kullanılıyor.</p>

FPS kelimesi İngilizce "First Person Shooter" kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasından oluşuyor. Türkçe'de "Birinci şahıs nişancı" anlamına gelen Fps oyun; ana oyun karakterinin kontrol edildiği, daha çok ana oyun karakterinin gözünden oynanan oyun türüne verilen isim olarak kullanılıyor.

<p>Oyunseverlerin en çok merak ettiği konu oyunun çıkış tarihi; ancak bu konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Yeni oyunun 2022 yılı içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.</p>

Oyunseverlerin en çok merak ettiği konu oyunun çıkış tarihi; ancak bu konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Yeni oyunun 2022 yılı içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

<p>Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında sayılan Call Of Duty serisinden sevindiren bir haber geldi. Serinin geliştirici firması olan Infinity Ward, oyunun takipçilerini heyecanlandıran yeni bir gelişmeyi duyurdu.</p>

Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında sayılan Call Of Duty serisinden sevindiren bir haber geldi. Serinin geliştirici firması olan Infinity Ward, oyunun takipçilerini heyecanlandıran yeni bir gelişmeyi duyurdu.

<p>Serinin yeni oyunu Call Of Duty: Modern Warfare 2'nin resmi açıklamasını yaptı. Yeni oyunun logosunun da paylaşılması oyunseverleri heyecanlandırdı.</p>

Serinin yeni oyunu Call Of Duty: Modern Warfare 2'nin resmi açıklamasını yaptı. Yeni oyunun logosunun da paylaşılması oyunseverleri heyecanlandırdı.

<p>Call Of Duty serisine yeni bir oyun ekleneceği açıklandı; Call Of Duty: Modern Warfare 2'un gelişi oyunseverleri heyecanlandırdı. </p>

Call Of Duty serisine yeni bir oyun ekleneceği açıklandı; Call Of Duty: Modern Warfare 2'un gelişi oyunseverleri heyecanlandırdı. 

<p>Yaşanan yeni gelişmenin ardından oyunseverler, yeni oyunun çıkış tarihini merakla beklemeye başladı. </p>

Yaşanan yeni gelişmenin ardından oyunseverler, yeni oyunun çıkış tarihini merakla beklemeye başladı. 

<p>Activision'ın yayıncılığını yaptığı popüler video oyunu serisi Call Of Duty serisinin yeni üyesi logosu ve ismi ile merak uyandırdı. </p>

Activision'ın yayıncılığını yaptığı popüler video oyunu serisi Call Of Duty serisinin yeni üyesi logosu ve ismi ile merak uyandırdı. 

<p>Infinity Ward, yeni oyunun ismini 2009 yılında çıkarılan oyunla aynı ismi koyması nedeniyle eleştiri konusu olsa da oyun kullanıcıları merakla yeni oyunu bekliyor.</p>

Infinity Ward, yeni oyunun ismini 2009 yılında çıkarılan oyunla aynı ismi koyması nedeniyle eleştiri konusu olsa da oyun kullanıcıları merakla yeni oyunu bekliyor.

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