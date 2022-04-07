Canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 56

YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

'2. turda Erdoğan mı muhalefetin adayı mı' sorusuna ise yurttaşlar şöyle yanıt verdi:

Muhafelet adayı: 51,3

Erdoğan: 32.8

Kararsızım: 8.8

Oy Kullanmam: 5.8