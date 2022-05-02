Cehennem filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:37
<p><strong>Cehennem,</strong> <em>Melekler ve Şeytanlar'ın</em> devamı niteliğindeki serinin son filmi. Yönetmenlik koltuğunda<strong> Ron Howard'ın</strong> oturduğu gerilim filmi, <strong>David Koepp</strong> tarafından <strong>Dan Brown</strong>'un 2013'te kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlandı. Film 2016 yapımı.</p>

Cehennem, Melekler ve Şeytanlar'ın devamı niteliğindeki serinin son filmi. Yönetmenlik koltuğunda Ron Howard'ın oturduğu gerilim filmi, David Koepp tarafından Dan Brown'un 2013'te kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlandı. Film 2016 yapımı.

<p>Venedik'teki bir otel odasında uyanan <strong>Robert Langdon</strong> neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamıyordur. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birlikte hareket etmeye başlamasıyla beraber filmin olay örgüsü başlıyor. </p>

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamıyordur. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birlikte hareket etmeye başlamasıyla beraber filmin olay örgüsü başlıyor. 

<p>İkili birlikte; <strong>Langdon ve Brooks,</strong> cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalıyorlar ve İtalyan ozan ve politikacı<strong> Dante'nin İlahi Komedya</strong> kitabıyla bağlantılar bulmaya başlıyorlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmeye başlıyor. </p> <p>Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yaymayı planlıyor ve dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu elbette Landgdon'ın neler olduğunu hatırlaması oluyor.</p>

İkili birlikte; Langdon ve Brooks, cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalıyorlar ve İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlıyorlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmeye başlıyor. 

Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yaymayı planlıyor ve dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu elbette Landgdon'ın neler olduğunu hatırlaması oluyor.

<p><strong>Dan Brown'ın</strong> aynı adlı romanından uyarlanan filmin başrolünde <strong>Tom Hanks</strong> yer alıyor. Daha önce Brown'un <strong>Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar</strong> kitaplarının da uyarlamalarında ana karakter <strong>Robert Langdon'ı</strong> canlandıran oyuncuya başrolde <strong>Felicity Jones</strong> eşlik ediyor. </p> <p>Kitaptan uyarlanan filmin senaryosu ise <strong>David Koepp'e</strong> ait.</p>

Dan Brown'ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin başrolünde Tom Hanks yer alıyor. Daha önce Brown'un Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar kitaplarının da uyarlamalarında ana karakter Robert Langdon'ı canlandıran oyuncuya başrolde Felicity Jones eşlik ediyor. 

Kitaptan uyarlanan filmin senaryosu ise David Koepp'e ait.

<p>Film 14 Ekim 2016 tarihinde 3D ve 2D formatlarında, Da Vinci Şifresi'nin yayınlanmasından on yıl sonra ABD'de gösterime girdi.</p>

Film 14 Ekim 2016 tarihinde 3D ve 2D formatlarında, Da Vinci Şifresi'nin yayınlanmasından on yıl sonra ABD'de gösterime girdi.

<p><strong>ÇEKİMLER</strong></p> <p>Çekimler 27 Nisan 2015'te İtalya'nın Venedik kentinde başladı ve Nisan ayının sonundan itibaren İtalya'nın Floransa kentinde devam etti. Hanks'in yer aldığı açık hava sahneleri 2 Mayıs 2015'ten itibaren Palazzo Vecchio yakınlarında ve şehrin tarihi merkezinin başka yerlerinde çekildi. Floransa'daki Ponte Vecchio yakınlarındaki bir apartman binasında bazı ikinci birim gösterileri çekildi. </p>

ÇEKİMLER

Çekimler 27 Nisan 2015'te İtalya'nın Venedik kentinde başladı ve Nisan ayının sonundan itibaren İtalya'nın Floransa kentinde devam etti. Hanks'in yer aldığı açık hava sahneleri 2 Mayıs 2015'ten itibaren Palazzo Vecchio yakınlarında ve şehrin tarihi merkezinin başka yerlerinde çekildi. Floransa'daki Ponte Vecchio yakınlarındaki bir apartman binasında bazı ikinci birim gösterileri çekildi. 

<p>Floransa'nın simgesel yapıları, nehri ve köprülerinin alçaktan uçan hava fotoğrafları 11 Mayıs 2015'te çekildi. Erken bir karavanda gösterilen bir sekans, bir Padova tren istasyonu işaretini taşıyor, ancak Padova halkı, sahnenin başka bir yerde yeniden yaratıldığını hemen fark etti. 5 Haziran 2015 itibarıyla filmin büyük bir kısmının Macaristan'ın Budapeşte kentinde Korda Stüdyoları'nda çekilmesi planlandı. Çekim 21 Temmuz 2015'te tamamlandı.</p>

Floransa'nın simgesel yapıları, nehri ve köprülerinin alçaktan uçan hava fotoğrafları 11 Mayıs 2015'te çekildi. Erken bir karavanda gösterilen bir sekans, bir Padova tren istasyonu işaretini taşıyor, ancak Padova halkı, sahnenin başka bir yerde yeniden yaratıldığını hemen fark etti. 5 Haziran 2015 itibarıyla filmin büyük bir kısmının Macaristan'ın Budapeşte kentinde Korda Stüdyoları'nda çekilmesi planlandı. Çekim 21 Temmuz 2015'te tamamlandı.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>*Tom Hanks  Robert Langdon, Harvard University simge bilim profesörü </p> <p>*Felicity Jones  Dr. Sienna Brooks, Langdon'un kaçışına yardımcı olan bayan doktor.</p> <p>*Omar Sy Ajan Christoph Bruder, SRS komutanı.</p> <p>*Ben Foster Bertrand Zobrist, dünyadaki nüfus artışını durdurmak isteyen transhumanist bilim insanı.</p> <p>*Irrfan Khan,  Harry</p> <p>*Sidse Babett Knudsen  Elizabeth Sinskey, Dünya Sağlık Örgütü Görevlisi.</p> <p>*Ana Ularu Vayentha, Langdon'un peşindeki kadın.</p> <p>*Jon Donahue,  Richard</p>

OYUNCULAR

*Tom Hanks  Robert Langdon, Harvard University simge bilim profesörü 

*Felicity Jones  Dr. Sienna Brooks, Langdon'un kaçışına yardımcı olan bayan doktor.

*Omar Sy Ajan Christoph Bruder, SRS komutanı.

*Ben Foster Bertrand Zobrist, dünyadaki nüfus artışını durdurmak isteyen transhumanist bilim insanı.

*Irrfan Khan,  Harry

*Sidse Babett Knudsen  Elizabeth Sinskey, Dünya Sağlık Örgütü Görevlisi.

*Ana Ularu Vayentha, Langdon'un peşindeki kadın.

*Jon Donahue,  Richard

<p>Film eleştirmenlerden genel olarak olumsuz eleştiriler aldı, ancak 75 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesine karşılık 220 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarı yakaladı.</p>

Film eleştirmenlerden genel olarak olumsuz eleştiriler aldı, ancak 75 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesine karşılık 220 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarı yakaladı.

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