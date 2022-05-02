Cehennem filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

İkili birlikte; Langdon ve Brooks, cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalıyorlar ve İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlıyorlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmeye başlıyor.

Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yaymayı planlıyor ve dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu elbette Landgdon'ın neler olduğunu hatırlaması oluyor.