Kaya mezarının üzerinde bulunan yılanı gören Öztamur, kamerasıyla ona doğru yaklaşarak, görüntüsünü çekmeye çalıştı. 1 metre uzunluğundaki yılan Öztamur’un kamerasına saldırdı. Saldırı anında geri kaçan Öztamur, yılanın kendisini ısırmasından kurtuldu. Bir süre daha çekime devam eden Öztamur, yılanın gözden kaybolmasından sonra evine döndü.
Büyük tehlike atlattığını söyleyen Serkan Öztamur,
"Burada kaya mezarları vardı. Onları merak ettiğim için görüntülemeye
başladım. Kaya mezarını biraz görüntüledikten sonra bir yılan gördüm.
Görüntüsünü almak için kameramı yaklaştırdım, bir anda üzerime atladı. Sonra
yılan gözden kayboldu. Bende umursamadım, eve gittim. Sonrasında internetten
yaptığı araştırmada çok tehlikeli ve zehirli bir tür olan engerek yılanı
olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Ama çok korktum. Ben zehirli bir yılan olduğunu
da bilmiyordum. Verilmiş sadakamız varmış ayrıca boynuzlu engerek yılanını da
sanırım ilk kez görüntüleyen ben oldum. Kendimi şanslı hissediyorum. Büyük bir
tehlike atlattım ama yine doğa çekimlerime devam edeceğim” dedi.
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