<p>Komedyen Cem Yılmaz, Twitter'daki hesabı üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramını kutladı.<br></p>
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Komedyen Cem Yılmaz, Twitter'daki hesabı üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramını kutladı.

<p>Attığı tweette, <strong>"İyi bayramlar dilerim"</strong> diye yazan Cem Yılmaz'a çok sayıda mesaj geldi.<br></p>
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Attığı tweette, "İyi bayramlar dilerim" diye yazan Cem Yılmaz'a çok sayıda mesaj geldi.

<p>Ünlü komedyen bu mesalardan birini takipçileriyle paylaştı.</p><p> Yılmaz'ın paylaştığı mesajda, <strong>"İyi bayramlar desek cevap verecek misiniz sanki"</strong> yazıyordu. </p><p>Bu mesajı paylaşan ünlü komedyen, <strong>"İyi bayramlar yazdığımda..."</strong> ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.<br></p>
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Ünlü komedyen bu mesalardan birini takipçileriyle paylaştı.

Yılmaz'ın paylaştığı mesajda, "İyi bayramlar desek cevap verecek misiniz sanki" yazıyordu.

Bu mesajı paylaşan ünlü komedyen, "İyi bayramlar yazdığımda..." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

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