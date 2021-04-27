Cem Yılmaz'dan İlber Ortaylı göndermesi: Maşallah
Uraz Kaygılaroğlu’nun canlı yayınına katılan Cem Yılmaz İlber Ortaylı göndermesi yaptı.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, çocuk istismarına dikkat çekmek “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanyası için 23 Nisan Cuma akşamı Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu'nun yaptığı canlı yayına katıldı. Yılmaz, yayından ayrılırken İlber Ortaylı göndermesi yaptı.
Ortaylı’ya gönderme yapan Yılmaz, “Uraz da maşallah ağzı bayağı laf yapıyor” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İlber Ortaylı, Cansu Canan Özgen'le yaptığı bir programda yayının bittiğini zannederek 'Maşallah, şuna bak' demişti.
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