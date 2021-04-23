Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu

23 Nisan 2021 Cuma, 16:10

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de pandemi nedeniyle evlerde kutlanıyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili Instagram hesabından bir meydan okuma başlattı.

"#23nisanmarşıçal etiketiyle paylaşım yapan Cem Yılmaz, müzisyen Alp Ersönmez, Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ve MFÖ'den Özkan Uğur'a meydan okudu.



Yılmaz yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"#23nisanmarşıçal Fıstık gibi challange :) @ersonmezalp @bu_kalenderan @ozkanugur"