Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
Cem Yılmaz, Instagram hesabından sosyal medyada 'meydan okuma' olarak adlandırılan 23 Nisan'a ilişkin bir 'challange' başlattı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de pandemi nedeniyle evlerde kutlanıyor.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili Instagram hesabından bir meydan okuma başlattı.
"#23nisanmarşıçal etiketiyle paylaşım yapan Cem Yılmaz, müzisyen Alp Ersönmez, Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ve MFÖ'den Özkan Uğur'a meydan okudu.
Yılmaz yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"#23nisanmarşıçal Fıstık gibi challange :) @ersonmezalp @bu_kalenderan @ozkanugur"
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