Cep telefonları hakkında karar: KDV yüzde 1'e indirildi
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Karar ile yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye “21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez),” satırı eklendi.
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