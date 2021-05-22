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"TOPLU İĞNE BİLE ÇAKMAYIN"

CHP'li Antmen'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: NASA Salda Gölü için "Eşi benzeri yok. Tek benzeri Mars'ta var. Öyle özel bir yer ki ayak bile basmayın. Toplu iğne bile çakmayın" dedi.