<p>CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, AKP Hükğmeti'nin Salda Gölü'nde yaptığı çalışmlara sert eleştiriler yöneltti.</p>
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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, AKP Hükğmeti'nin Salda Gölü'nde yaptığı çalışmlara sert eleştiriler yöneltti.

<p><strong>"TOPLU İĞNE BİLE ÇAKMAYIN"</strong></p><p>CHP'li Antmen'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: NASA Salda Gölü için "Eşi benzeri yok. Tek benzeri Mars'ta var. Öyle özel bir yer ki ayak bile basmayın. Toplu iğne bile çakmayın" dedi.</p>
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"TOPLU İĞNE BİLE ÇAKMAYIN"

CHP'li Antmen'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: NASA Salda Gölü için "Eşi benzeri yok. Tek benzeri Mars'ta var. Öyle özel bir yer ki ayak bile basmayın. Toplu iğne bile çakmayın" dedi.

<p><strong>"HİÇBİR ŞEYE TAHAMÜLERİ YOK"</strong></p><p>Ama AKP iktidarı kamyonla, dozerle ve direklerle göle daldı. Güzel ve özel hiçbir şeye tahammülleri yok.</p>
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"HİÇBİR ŞEYE TAHAMÜLERİ YOK"

Ama AKP iktidarı kamyonla, dozerle ve direklerle göle daldı. Güzel ve özel hiçbir şeye tahammülleri yok.

<p><strong>Nasıl bir kötülük ele geçirmişse bunları.</strong></p>
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Nasıl bir kötülük ele geçirmişse bunları.

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