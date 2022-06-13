CHP'li Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:25
<p>Avukat Tuba Torun (35) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu (49) hayatlarını birleştirdi.</p>

Avukat Tuba Torun (35) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu (49) hayatlarını birleştirdi.

<p>CHP'li birçok isminin de katıldığı nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. </p>

CHP'li birçok isminin de katıldığı nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. 

<p>Torun düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. </p>

Torun düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

<p>Çiftin, <strong><em>Ağlatan Kafe</em></strong> isimli şarkıyla Kafkas dansı ettikleri anlar davetliler tarafından alkışlar eşliğinde izlendi. </p>

Çiftin, Ağlatan Kafe isimli şarkıyla Kafkas dansı ettikleri anlar davetliler tarafından alkışlar eşliğinde izlendi. 

<p>Erdoğdu'nun ilk eşinden bir çocuğu bulunuyor. </p>

Erdoğdu'nun ilk eşinden bir çocuğu bulunuyor. 

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