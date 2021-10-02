Avukat Tuba Torun'un stadyum yorumu taraftarların hedefi oldu: "Yüzlerce tehdit aldım"

02 Ekim 2021 Cumartesi, 15:14

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, avukat Tuba Torun’un sosyal medyadan yaptığı stadyum yorumu tepkilerin hedefi oldu.

Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şehrin ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz. Kadıköy deseniz daha da fena olmaz. Hafta içi yani Perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite” ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN TWEETİ KALDIRDI

Torun daha sonra paylaşımını, “Çok fazla destek mesaj geldiğini de bilmenizi isterim çünkü trafik bir yana gerçekten insanlar evlerinde işyerlerinde zorlanıyor maç günlerinde. Ama çarşı pazar daha fazla karışmasın diye, siliyorum twiti. Umarım bir gün kavgasız gürültüsüz, nefretsiz barışçıl yarışlarımız olur…” diyerek kaldırdı.

Torun’un bu paylaşımına taraftarlar ve İstanbullular tepki gösterdi.

‘YÜZLERCE TEHDİT ALDIM’

Söz konusu paylaşımın yankıları sürerken, Avukat Tuba Torun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, tehdit aldığını açıkladı.

Torun, aynı zamanda kendisine gelen cinsiyetçi küfürlerin yer aldığı bir mesajı da ifşa etti.

Tuba Torun, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu mesajı yayınladığım için çok üzgünüm. Ama bana 2 gündür gelen yüzlerce yüzlerce mesajdan yalnızca biri.. Sebebi tamamen şahsi bir fikir olarak yerleşim yerlerinde stat olmaması gerektiğini söylemem. Aslında mücadelemiz tam da bunun için..”

‘EVDEN ÇIKARKEN GERGİNİM’

“Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım. Evim stadın yanı. Kaç kere riskli hak mücadelesine girdim kılım kıpırdamadı. Hayatımda ilk kez evden çıkarken tedirginim.”

“Bunu bir başarı olarak da görenler olacaktır elbet. Bence değil. Sizin kutsalınız benim kutsalım olmayabilir. Fikrimi beyan edebilirim, siz de karşı çıkabilirsiniz ama hayatımı yaşanmaz kılmaya hakkınız yok. Adeta kurban ister gibi, kan ister gibi. Bu mu size yakışan gerçekten?”

“Ben elbette hayatıma devam edeceğim.Mücadeleye devam edeceğim. Yeri gelecek kimsenin diyemediğini diyeceğim. Eril tahakkümün iktidar kaybı korkusuyla kadınları sindirmeye çalıştığı her yerde ses çıkaracağım. Barışçıl olmayan, küfür, nefret, şiddet dolu her yerde en önde olacağım.”

“Bu da benim notum olarak dursun burada. Tüm küfürlere rağmen, sevgiler hepinize.”