CHP'li Başarır yeni fiyatları paylaştı: 'Zamlar son sürat devam ediyor'

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2021 Perşembe, 10:22
CHP'li Başarır yeni fiyatları paylaştı: 'Zamlar son sürat devam ediyor'

Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının ardından duyurulan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın devreye girmesine rağmen marketlerde zam fırtınası başladı.

CHP'li Başarır yeni fiyatları paylaştı: 'Zamlar son sürat devam ediyor'

Başarır, ifadelerine yeni fiyatlardaki değişimi göstererek devam etti:

İşte yeni fiyatlar!

Toz Deterjan

20 Kasım: 53,90

23 Aralık: 69,90

Bulaşık Deterjanı

20 Kasım: 35,90

23 Aralık: 43,90

Peynir

16 Ekim: 22,95

23 Aralık: 34,95

Üçgen Peynir

11 Eylül: 23,40

23 Aralık: 35,90 

CHP'li Başarır yeni fiyatları paylaştı: 'Zamlar son sürat devam ediyor'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medyadan toz,bulaşık deterjanı, peynir ve üçgen peynirin 23 Aralık(bugün) itibariyle zamlı fiyatlarını paylaştı. 

CHP'li Başarır yeni fiyatları paylaştı: 'Zamlar son sürat devam ediyor'

Başarır Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Etiketler değişiyor, zamlar son sürat devam ediyor…" dedi.


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