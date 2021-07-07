İddianamede, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi.
Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü firari 11’i tutuklu 48 sanığın yargılaması yapılırken, tutuklu sanıklar yaklaşık 15 ay sonra tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmazken, dava dosyası ayrılan 28 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın ise yargılanmasına ise 14 Eylül’de devam edilecek.
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