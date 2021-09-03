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"MAL VARLIĞIMA EL KONULUNCAYA KADAR ÖDEME YAPILDI"

“Tehditler ve şantajlara karşı terör örgütü DEAŞ ve yerel mafya benden para istediler. Bunlara karşı durduğum için medyadaki güçlerini kullandılar, fitili ateşlediler” diyen Aydın, mağdurlar hakkında “Sözleşme kapsamında ana para iadesi için ihtarname gönderen bazı üyelere mal varlığıma el konuluncaya kadar ödeme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın Çiftlik Bank’a para yatıranlar arasında birçok ünlü isim olduğunu söyledi ancak isimlerini vermedi.