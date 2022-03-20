Covid şüphesiyle gitti, 'acil' olarak sıraya alındı
İstanbul'da yaşayan, lise hazırlık sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Duru Doğan, geçen Kasım ayı başlarında öksürük şikayeti ile doktora başvurdu. Önce Kovid olabileceği düşünüldü, sonra başka hastalıklar araştırıldı ancak gerçek sebep, haftalar sonra ortaya çıktı. Nadir görülen bir kalp kapağı hastalığı vardı ve kalbi küçük bedenine yetmemeye başlamıştı.
22 Kasım'da hastaneye yatırıldı, ilaç tedavileri denendi ama işe yaramadı. Günden güne kötüleşiyordu. Acilen kalp nakli olması gerektiği anlaşılınca, 12 Ocak'ta Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada doktorları ve organ nakli ekibinin müthiş çabalarıyla 10 Şubat'ta ikinci hayatına kavuşan Duru'nun, toplam 3 ay içinde hayatı tamamen değişti. Ama o, kendisi için sevinmekten çok henüz kalp bulunamayan hastalara üzülüyor: "Donör çıktığını öğrenince, yıllarca kalp bekleyen hastaları düşündüm, 'Acaba onların hakkına mı giriyorum' diye üzüldüm. Beni dinleyenler, lütfen organ bağışında bulunun. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç." Nakil ameliyatından 18 gün sonra taburcu olabilen Duru, doktor kontrolleri ile normal hayatına dönmeye çalışıyor.
"ACİLİN DE ACİLİ" OLARAK BEKLEME LİSTESİNDE İLK SIRAYA ALINDI
Operasyonu gerçekleştiren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Kırali, Duru'nun kalp nakli için aşılması imkansız görülen pekçok engelin aşılabildiğini, bu açıdan çok şanslı olduğunu söyleyerek, "Birkaç ay önce ciddi bir şikayeti olması üzerine kalp yetmezliği olduğu anlaşılmış. Bizimle irtibata geçildi. Hastamızdaki patoloji çok değişik bir şey, çok sık görülen bir durum değil. Kalbin her iki karıncık bölgesinin yapısal olarak çalışamama durumu. Çift taraflı yapay kalp önerisi olmuş ama Duru'nun bunun için çok küçük olduğu, yapay kalbin bedensel olarak onun için çok ağır bir şey olduğunu düşündük. Ayrıca hastalığının patolojisi 'acilin de acili' olarak bildirilmeye uygundu. Kalp nakli olmak üzere nakil listesine alındı. Çok şanslı bir kızımız, hastalığının başlangıcından sonra neredeyse üçüncü ayında bir kalp çıktı" dedi.
"DOKTORLAR ÇOK ŞAŞIRDI, HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOKTU ÇÜNKÜ"
Duru'nun babası Galip Doğan ise bir öksürük şikayetiyle durumun buralara kadar gelebileceğini hiç düşünmediklerini söyleyerek "Kovid olabileceğini düşündüler önce. Her gün tanılar değişti, sonuçlar değişti. Kalp yetmezliğiyle doktorlarımızın karşısına çıktığımızda ise hocalarımız bize hep şunu sordular: 'Daha önce Kovid oldu mu? Daha önce bir atak geçirdi mi? merdiven çıkamaması, spor yapamaması lazım' diye çok şaşırdılar. Oysa Duru, mekik çekiyordu, barfiks çekiyordu, ip atlıyordu. Bayağı spor yapıyordu. Ufak, belki hafife alınabilecek bir öksürükten hikaye başlamış oldu" dedi.
"EKİBİN DÖNÜŞÜNÜ BEKLERKEN KARINCA YÜRÜSE DUYACAK DURUMDAYDIK"
Nakil ameliyatından sonra, mucize olmuş gibi Duru'nun adeta yeni doğmuş bir insan sağlığı ile uyandığını anlatan Doğan, uygun organın çıktığı haberinin geldiği ve ekiplerin kalbi almak üzere yola çıktığı geceyi ise şu cümlelerle anlattı: "Koridorlarının ne kadar uzun olduğunu, oradan (Kayseri'den) gelebilecek bir telefonun ne kadar önemli olduğu, bu telefonda karşımıza çıkabilecek sonucu nasıl kaldırabileceğim; Duru'ya nasıl bir açıklama yapabileceğim, başka birçok şey düşünüyorsunuz. Bütün çalan telefonlardaydı kulaklarım. Koridordaki ayak seslerindeydi. Yani karınca yürüse duyabilecek hissiyattaydık o gece. Bitmeyen bir 4-5 saatti. Sabah olduğunda doktorumuz geldi, parmağıyla 'tamam' işaretini yaptı. Ben de annesine aynısını yaptım"
BABASI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Duru'nun ameliyata gitmeden önce 'Benden daha önce yatanlar var, başkasının sırasına girmiyorum değil mi?' deyişini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Galip Doğan, duygularını ifade ederken zorlanarak şunları söyledi:
"Çocuğumuzla hem gurur duyduk, gerçekten çok karışık duygu patlamaları yaşadık. Kendisi acil olarak böyle bir nakil beklerken bir başkasının sırasına girmiyorum değil mi demesi, tarif edilemez bir duyguydu. Biz o gece, kendimizden önce, (bize uyumlu olur, olmaz bilmiyorduk) öbür tarafta bir ailenin buna karar vermiş olmasından dolayı karşı tarafla empati kurarak önce oraya teşekkür dualarımızda. Bütün gece dua ettik vefat eden kişi ve ailesine. Yeterince organ bağışı olsa, bizim karşımızda imkansız diye duran, bir adı mucize olan organ bağışı ile nakil bekleyen hastaların hepsinin tedavi edilme şansı var aslında"
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