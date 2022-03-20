Covid şüphesiyle gitti, 'acil' olarak sıraya alındı

"DOKTORLAR ÇOK ŞAŞIRDI, HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOKTU ÇÜNKÜ"

Duru'nun babası Galip Doğan ise bir öksürük şikayetiyle durumun buralara kadar gelebileceğini hiç düşünmediklerini söyleyerek "Kovid olabileceğini düşündüler önce. Her gün tanılar değişti, sonuçlar değişti. Kalp yetmezliğiyle doktorlarımızın karşısına çıktığımızda ise hocalarımız bize hep şunu sordular: 'Daha önce Kovid oldu mu? Daha önce bir atak geçirdi mi? merdiven çıkamaması, spor yapamaması lazım' diye çok şaşırdılar. Oysa Duru, mekik çekiyordu, barfiks çekiyordu, ip atlıyordu. Bayağı spor yapıyordu. Ufak, belki hafife alınabilecek bir öksürükten hikaye başlamış oldu" dedi.

"EKİBİN DÖNÜŞÜNÜ BEKLERKEN KARINCA YÜRÜSE DUYACAK DURUMDAYDIK"

Nakil ameliyatından sonra, mucize olmuş gibi Duru'nun adeta yeni doğmuş bir insan sağlığı ile uyandığını anlatan Doğan, uygun organın çıktığı haberinin geldiği ve ekiplerin kalbi almak üzere yola çıktığı geceyi ise şu cümlelerle anlattı: "Koridorlarının ne kadar uzun olduğunu, oradan (Kayseri'den) gelebilecek bir telefonun ne kadar önemli olduğu, bu telefonda karşımıza çıkabilecek sonucu nasıl kaldırabileceğim; Duru'ya nasıl bir açıklama yapabileceğim, başka birçok şey düşünüyorsunuz. Bütün çalan telefonlardaydı kulaklarım. Koridordaki ayak seslerindeydi. Yani karınca yürüse duyabilecek hissiyattaydık o gece. Bitmeyen bir 4-5 saatti. Sabah olduğunda doktorumuz geldi, parmağıyla 'tamam' işaretini yaptı. Ben de annesine aynısını yaptım"