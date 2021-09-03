<p>Futbolun son dönemlerine damga vuran isimlerden biri olan Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.</p>
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Futbolun son dönemlerine damga vuran isimlerden biri olan Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

<p>Portekiz milli takımıyla 111 gol atan Cristiano Ronaldo, milli takımlarda en çok gol atan futbolcu olan Ali Daei'yi geride bırakarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.<br></p>
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Portekiz milli takımıyla 111 gol atan Cristiano Ronaldo, milli takımlarda en çok gol atan futbolcu olan Ali Daei'yi geride bırakarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

<p>Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla çıktığı 180 karşılaşmada 111 gol attı. Portekizli yıldız, EURO 2016'da ülkesinin şampiyonluğunda takıma en büyük katkıyı sağlayan futbolculardan biri oldu.</p>
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Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla çıktığı 180 karşılaşmada 111 gol attı. Portekizli yıldız, EURO 2016'da ülkesinin şampiyonluğunda takıma en büyük katkıyı sağlayan futbolculardan biri oldu.

<p>36 yaşındaki futbolcu, bu yaz transfer sezonunda 12 sene sonra eski takımı olan Manchester United'a geri dönmüştü.</p>
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36 yaşındaki futbolcu, bu yaz transfer sezonunda 12 sene sonra eski takımı olan Manchester United'a geri dönmüştü.

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