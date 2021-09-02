Cristiano Ronaldo, yeni sezonda 7 numaralı formayı giyecek
Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, yeni sezonda eski forma numarası olan 7 numaralı formayı giyecek
Manchester United’a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek.
Premier Lig takımlarından Manchester United’a yeniden transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun numarası belli oldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ronaldo’nun takımda eskiden de giydiği 7 numarayı kullanacağı ifade edildi.
İngiliz ekibinde daha önce George Best, Bryan Robson, Eric Cantona ve David Beckham gibi isimler de 7 numaralı formayı terletmişti.
Mevcut takımda 7 numarayı giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani’nin ise 21 numara ile mücadele edeceği belirtildi.
?????? it's official ??— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2021
7?? @Cristiano#MUFC | #RonaldoReturns
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