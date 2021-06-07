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“DAHA ÇOK İÇ İÇE GEÇECEK”

Önümüzdeki dönem dizi ve oyun sektörünün daha çok iç içe geçeceğini belirten Sözkesen, “Oyun ve dizi birer sanat. Türkiye’de ve dünyada dizi izlenme oranları çok yüksek. Kaliteli yapımların sezonlarını tamamlandıktan sonra, oyun olarak serüvenlerine devam edebileceğini Çukur oyunu ile görmüş olduk. Global şirketler hem film hem dizi için çalışmalar yapıyor ve bunun örneklerinin daha çok karşımıza çıkması bekleniyor. Tüm dünyada, eğlence sektörüne olan yatırımlarda düşüş olmaması dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.