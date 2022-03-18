Cumhur İttifakı'na kötü haber: Memnuniyetsizler çoğunluğu kaptı

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 23:09
<p>Aksoy Araştırma son anketi açıkladı.&nbsp;</p><p>Ankette katılımcılara, Türkiye'nin gidişatını nasıl buldukları soruldu.&nbsp;</p><p>AKP seçmeninin yüzde 55.5'i ülkenin gidişatından memnun olmadığını ifade etti.&nbsp;</p><p>Gidişattan memnun olmayan MHP seçmeni oranı ise yüzde 56.9 oldu.&nbsp;</p>

Aksoy Araştırma son anketi açıkladı. 

Ankette katılımcılara, Türkiye'nin gidişatını nasıl buldukları soruldu. 

AKP seçmeninin yüzde 55.5'i ülkenin gidişatından memnun olmadığını ifade etti. 

Gidişattan memnun olmayan MHP seçmeni oranı ise yüzde 56.9 oldu. 

<p>CHP ve İYİ Parti seçmeni ise, yüzde 90'ın üstünde bir oranla gidişattan memnun olmadığını belirtti.&nbsp;</p>

CHP ve İYİ Parti seçmeni ise, yüzde 90'ın üstünde bir oranla gidişattan memnun olmadığını belirtti. 

<p>Ankette yüzde 100 oranla gidişattan memnun olmayan grup ise HDP seçmeni oldu.&nbsp;</p>

Ankette yüzde 100 oranla gidişattan memnun olmayan grup ise HDP seçmeni oldu. 

<p>Türkiye genelinde ise gidişattan memnun olmayanların oranı yüzde 73.1 olarak ölçüldü.&nbsp;</p>

Türkiye genelinde ise gidişattan memnun olmayanların oranı yüzde 73.1 olarak ölçüldü. 

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