Cumhur İttifakı'na kötü haber: Memnuniyetsizler çoğunluğu kaptı

Aksoy Araştırma son anketi açıkladı.

Ankette katılımcılara, Türkiye'nin gidişatını nasıl buldukları soruldu.

AKP seçmeninin yüzde 55.5'i ülkenin gidişatından memnun olmadığını ifade etti.

Gidişattan memnun olmayan MHP seçmeni oranı ise yüzde 56.9 oldu.