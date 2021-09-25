Cumhur İttifakı'nda 17 puanlık kriz: Başka çaresi yok

HalkTV Özlem Gürses'le Perdenin Önü Arkası programını katılan Eski ANAR Genel Müdürü, araştırmacı İbrahim Uslu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uslu, “Cumhur İttifakı’nın yapacağı şey ittifakı büyütmek. Sayın Erdoğan aslında geçen yıldan bu yana bunu yapıyor. Geçen yıl Kasım, Aralık aylarında DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'yle arka arkaya bir dizi görüşme yaptı. Bu görüşmeler yeniden hızlanabilir. İktidarın kendi performansıyla artık yeni seçmen kazanamayacağı anlaşılıyor. O nedenle başka partileri de ittifaka dahil ederek büyümeyi deneyecektir" dedi.