<p><p style="background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; color:#2B2B2B">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


<p><p style="background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; color:#2B2B2B">Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen&nbsp;eden Erdoğan, kara yolu ile Ayder Yaylası'na hareket etti.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen eden Erdoğan, kara yolu ile Ayder Yaylası'na hareket etti.


<p><p style="background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; color:#2B2B2B">Yol boyunca kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yol boyunca kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


<p><p style="background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; color:#2B2B2B">Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan kadından mısır satın alarak kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan kadından mısır satın alarak kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.


<p><p style="background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; color:#2B2B2B">Daha sonra Ayder Yaylası'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle bir otelde kahvaltı yaptı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Daha sonra Ayder Yaylası'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle bir otelde kahvaltı yaptı.


<p><p style="background:white"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; color:#2B2B2B">Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.


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