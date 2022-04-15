Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Edremit-Eceabat etabını Ewan kazandı

Akçay Sarıkız Heykeli önünden Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz ile Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın verdiği start ile pedala basan sporcular, Çanakkale il sınırına devam etti. Germede Köprüsü'nden geçen bisikletçiler, Ayvacık, Ezine ve Geyikli yönüne devam etti. Ardından Küçükmenderes Çayı'ndan geçen sporcular, Erenköy ve Çan'a ulaştı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen bisikletçiler, Gelibolu Tersanesi, Akbaş Şehitliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Şehitliği'nden geçerek 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'nde finişi gördüler.