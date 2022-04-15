Son Dakika: Antalyaspor, Metin Öztürk'ün 'Nuri Şahin' iddialarına yanıt verdi

15 Nisan 2022 Cuma, 14:36

Spor Toto Süper Lig'in Akdeniz ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Nuri Şahin ile ilgili bir açıklama metni yayımladı.

Antalyaspor, Nuri Şahin ile 5 yıllık sözleşmelerinin olduğunun altını çizdi ve "Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün 'Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz' ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır" diye ekledi.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle sadece A takımımızın değil, futbol şubemizin de başına getirdiğimiz Sayın Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili gerçek dışı haberler ve bazı açıklamalar yapılmaktadır.

Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki; Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir.

Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir.

Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün “Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz” ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.

Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz."