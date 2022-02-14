Dağcılık sergisi İzmir Sanat Galerisi’nde açıldı

İZMİR / Cumhuriyet
14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:01
Dağcılık sergisi İzmir Sanat Galerisi’nde açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun dağcılık temalı ödüllü fotoğraflar sergisi Kültürpark İzmir Sanat Galerisi’nde açıldı.

Dağcılık sergisi İzmir Sanat Galerisi’nde açıldı

Dağcılık sporunun tanıtımı ve görünürlüğünün arttırılması amacıyla 2020 yılında ilki yapılan Uluslararası I. Dağcılık Temalı Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi Kültürpark İzmir Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

Dağcılık sergisi İzmir Sanat Galerisi’nde açıldı

Hafta içi 09.00-17.30 hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacak sergi 28 Şubat tarihine kadar ücretsiz  gezilebilecek.

Dağcılık sergisi İzmir Sanat Galerisi’nde açıldı

Etkinlikte dereceye giren üç eserle beraber toplam 33 eser sergileniyor. Sergi daha önce Bursa, Eskişehir ve Balıkesir’de ziyarete açılmıştı.

Dağcılık sergisi İzmir Sanat Galerisi’nde açıldı

Yarışmada yurt içi ve yurt dışından 159 katılımcının çektiği 608 fotoğraf değerlendirilmiş, birincilik ödülünü Kocaeli’den Bahtiyar Koç, ikinciliği Bursa’dan Şevki Karaca, üçüncülüğü ise Balıkesir’den Ender Gürel almıştı.

Dağcılık sergisi İzmir Sanat Galerisi’nde açıldı

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