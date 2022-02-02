Dark Turizm (Hüzün Turizmi) Nedir? Türkiye’de ve dünyada dark turizm rotaları

Hiroşima

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya’nın Hiroşima şehrine atom bombası atılıyor. Bu olayda on binlerce insan ölüyor. Yine on binlerce insan sakat kalıyor. Ayrıca atom bombasının etkisi, şehirden uzun yıllar silinmiyor.

Bu korkunç olayın yaşandığı Hiroşima adlı şehir, her yıl birçok ziyaretçi ağırlıyor. Aynı zamanda atom bombası kullanmanın ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin bir dark turizm rotası. Bombanın atıldığı noktaya çok yakın olan valilik binası artık bir sergi alanı. Üstelik bina, UNESCO koruması altında.