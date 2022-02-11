Demet Akalın'ın el ütüsü paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 09:17
Demet Akalın'ın el ütüsü paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

İnternet üzerinden el ütüsü sipariş vermek isteyen Demet Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü 1 saniye içinde önce 600, sonra 940 oldu" paylaşımında bulundu. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı...

Demet Akalın'ın el ütüsü paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

Paylaşımda bahsi geçen ütünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın 3 adet seçtiği için fiyatının 940 liraya çıktığı dikkatlerden kaçmadı. 

Demet Akalın'ın el ütüsü paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay, Akalın'ın sosyal medyada ti'ye alınmasına neden oldu. Kullanıcılar, ünlü popçuyu yorum yağmuruna tuttu.

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