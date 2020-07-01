<p>Ozan Güven’in bir süredir aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edilmişti.</p><p>Konuyla ilgili Deniz Bulutsuz'dan açıklama geldi.<br></p>
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Ozan Güven’in bir süredir aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Deniz Bulutsuz'dan açıklama geldi.

<p>Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulutsuz, “Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden Ozan Güven’e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım” ifadelerini kullandı.</p><p>Ozan Güven'den konuyla ilgili açıklama gelmedi.</p>
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulutsuz, “Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden Ozan Güven’e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım” ifadelerini kullandı.

Ozan Güven'den konuyla ilgili açıklama gelmedi.

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